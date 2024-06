Verso le amministrative, “Insieme per cambiare”: “Con Daniele Rossi 15 anni di nulla cosmico”

Seggiano (Grosseto). “Daniele Rossi accusa sui social Gilberto Alviani di sottrarsi al confronto, non avendo egli partecipato al recente incontro organizzato da Cna e Confindustria”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista “Insieme per cambiare”, che sostiene la candidatura di Gilberto Alviani a sindaco di Seggiano.

“Alviani non ha partecipato per un impegno familiare a cui non poteva mancare – continua la nota -. Ma ci domandiamo perché, e con quale coraggio, l’attuale sindaco continui a pretendere un confronto. In 15 anni di governo è sotto gli occhi di tutti ciò che ha fatto, o meglio, che non ha fatto. Inutile che cerchi le parole per attaccare Alviani, forse è meglio se utilizza il suo tempo per spiegare ai cittadini i motivi del suo immobilismo. Comunque Alviani ribadisce di essere a completa disposizione delle due associazioni e delle altre che fossero interessate a discutere di programmi e di futuro. Ma ritiene fondamentale far rilevare che le accuse dell’attuale sindaco sono strumentali, e anche risibili, dal momento che lui sì, è mancato in occasioni di incontri importanti, incontri fondamentali per Seggiano, incontri in cui si prendevano decisioni essenziali per i cittadini, quindi senti da che pulpito viene la predica”.

“Vogliamo scendere nei dettagli, tanto per essere chiari – prosegue il comunicato -?

Assemblee Ato Rifiuti Toscana Sud:

assemblea del 19 febbraio 2024 – Seggiano assente,

assemblea del 30 novembre 2023 (dove si parlava di bilancio) – Seggiano assente,

assemblea del 29 settembre 2023 – Seggiano assente,

assemblea del 10 maggio 2023 – Seggiano assente”.

“Per quanto riguarda il Coeso (servizi socio-assistenziali) – continua la nota -:

assemblea del 21 dicembre 2022 – Seggiano assente,

assemblea del 27 febbraio 2023- Seggiano assente,

assemblea 14 febbraio 2024 – Seggiano assente”.

“Come vedete Seggiano è troppo spesso risultato assente in incontri fondamentali per la qualità e i costi dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e per tutti gli argomenti che riguardano l’assistenza e il sostegno ai cittadini, specie a quelli fragili. I risultati, come ben sappiamo, sono evidenti a tutti, tanto che abbiamo inserito questi aspetti tra gli elementi primari del nostro programma elettorale, proprio ascoltando i nostri cittadini e non le direttive di un qualsiasi partito. Come ripetiamo spesso, la stanchezza amministrativa che Daniele Rossi sta dimostrando ormai da troppo tempo ha superato ogni limite. Dopo 15 anni evidentemente gli stimoli non ci sono più, così come non c’è più la voglia e l’entusiasmo di lavorare per il bene dei cittadini – termina il comunicato -. Che Daniele Rossi smetta di fare di tutto per tendere trappole infantili al suo avversario, che smetta una buona volta di attaccarlo a priori per quello che lui si sta impegnando a fare e che abbia la dignità di spiegare ai cittadini i motivi di 15 anni di nulla cosmico. Seggiano non si può più permettere questa situazione. Serve assolutamente cambiare”.