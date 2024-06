Verso le amministrative, Pieri replica alle accuse: “Investiti 600mila euro per Pescina”

Seggiano (Grosseto). “Un altro incontro decisivo per la lista ‘Uniti per Seggiano’ guidata da Daniele Rossi. Stasera infatti saremo a Pescina”: a dichiararlo è Francesca Pieri, attuale vicesindaco.

“Questo è un impegno importante per la nostra campagna elettorale perché la storia ci insegna che Pescina è da sempre per noi un territorio ostico – spiega la vicesindaco –. In questi cinque anni di amministrazione è stato fatto tanto nella frazione, da sempre strutturata come polo turistico del Comune. Da contea dimenticata, come affermano i nostri avversari, è stata trasformata in frazione con vie e numeri civici aggiornati, è stato fatto un importante lavoro di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, è stato ricostruito il muro di contenimento del campo sportivo, sono stati rinnovati gli arredi urbani del parco di piazza San Lorenzo, sono stati installati nuovi giochi per i bambini anche al parco dei Castagni, sono state fatte le recinzioni, con una staccionata, di entrambi i parchi rendendoli più sicuri, sono state potate le piante circostanti le scuole, ridando luce alle abitazioni adiacenti, sono state tolte piante diventate troppo grandi e potenzialmente pericolose, sono state asfaltate le strade alle Capanne e agli Altori, è stato dato in gestione il laghetto di pesca sportiva, abbiamo sostenuto nel periodo del Covid le persone in difficoltà consegnando la spesa a domicilio, la scorsa estate abbiamo messo a disposizione una navetta gratuita che aiutasse le persone in difficoltà negli spostamenti, oltre che per Seggiano anche verso Castel del Piano, ma in pochi l’hanno utilizzata in ultimo, ma sicuramente l’investimento più importante dopo il laghetto, è la realizzazione del nuovo polo sportivo; sono in fase di ultimazione, oltre che un campo da tennis, anche un campo da padel, un campo da basket, un bocciodromo e la ristrutturazione completa degli spogliatoi”.

“Sono stata per tanti anni presidente della Proloco, mi hanno costretta mio malgrado a rinunciare a tale incarico, ma mai ho pensato in questi 5 anni di mandato di non mettere in primo piano i bisogni di Pescina e sono sempre stata pronta a confronti diretti con i cittadini che mi hanno voluto incontrare – sottolinea Pieri -. Per i prossimi 5 anni abbiamo intenzione di completare il polo sportivo con gli arredi esterni, le aiuole e un posteggio dotato di una copertura con pannelli fotovoltaici, completeremo il viale di via dei cedri, prolungandolo fino all’ incrocio della vetta, è previsto un potenziamento del cimitero con la realizzazione di un nuovo blocco di loculi. Per garantire più sicurezza nelle strade della frazione installeremo dei dossi in prossimità del ristorante la Scottiglia e della pizzeria Da Luca. Dal punto di vista urbanistico, con il sindaco Rossi abbiamo reinserito, con non poche difficoltà a causa della contrarietà degli uffici regionali, nel nuovo piano strutturale la strategia di sfruttamento termale del borgo di Trefonti”.

“Ci hanno accusato di costruire cattedrali nel deserto, ma siamo certi, visto che sono già arrivate richieste, che riusciremo sicuramente a dare in gestione gli impianti sportivi e siamo speranzosi, visto il trend che Seggiano sta prendendo, che possa qualcuno investire anche sul polo termale. Quello che sicuramente è mancato in questi 5 anni è la presenza costante di un operaio che si occupasse della manutenzione esterna, ma finalmente con l’ultimo rendiconto si è sbloccata la cassa che consentirà l’assunzione di un altro dipendente esterno, che garantiremo a Pescina per almeno 2 volte a settimana – termina la vicesindaco -. Sorrido quando leggo da parte dei nostri avversari che nel nostro programma ci siamo dimenticati di Pescina, probabilmente non vivono il paese e non sanno di cosa stiamo parlando: approssimando per difetto posso dire che a Pescina negli ultimi 5 anni sono stati investiti circa 600.000,00 euro”.