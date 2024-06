Verso le amministrative, Monaci: “Ecco i miei progetti per la scuola”

Monticello Amiata (Grosseto). Grande partecipazione e ampio confronto durante l’incontro di ieri sera della lista civica “Abitare Insieme”, che sostiene la candidatura di Luciano Monaci a sindaco di Cinigiano, con la cittadinanza di Monticello Amiata. La scuola nel contesto amiatino è stata uno degli argomenti di maggior interesse.

“La scuola rappresenta il presente e il futuro di ogni comunità ed è una delle priorità della lista ‘Abitare Insieme’ – spiega Monaci -. La scuola è emancipazione e riscatto per il singolo e crescita e sviluppo per l’intera società. L’impegno di ‘Abitare Insieme’ sarà quello di rendere la scuola come luogo non solo di conoscenza, ma anche di socializzazione, di crescita, di cittadinanza. Il calo demografico degli ultimi anni ha messo in crisi la tenuta delle scuole in generale e ancora più in particolare quella delle scuole dei piccoli comuni, come quelle di Cinigiano. Le scuole dell’infanzia combattono da anni contro questa tendenza. L’impegno dei dirigenti scolastici e degli amministratori comunali che si sono succeduti, insieme alla presenza di famiglie di immigrati con bambini in età scolare, ne hanno scongiurato la chiusura”.

“È necessario far notare che le affermazioni che la contrazione del numero delle classi sia attribuibile all’inefficienza delle amministrazioni locali sono affermazioni senza alcun fondamento – sottolinea Monaci –. La contrazione del numero delle classi per l’anno scolastico 2024/2025 riguarda indistintamente tutto il paese e non ha risparmiato neanche la provincia di Grosseto, con un effetto particolarmente incisivo sulle scuole del nostro comune. Il fenomeno ha coinvolto la scuola di Monticello Amiata, a cui è stata assegnata dal Ministero, per l’anno scolastico 2024/2025, una sola pluriclasse, determinata sulla base del numero di alunni presenti, nel momento immediatamente successivo alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. La nostra realtà locale, interessata da un vivace movimento migratorio durante tutto l’anno, ha fatto si che già ad oggi ‘i numeri’, e quindi le iscrizioni, siano cambiati. Questo nuovo dato, insieme all’interessamento politico dell’amministrazione attuale e alla sensibilità della dirigente scolastica, ci mette in condizione di affermare già adesso che, se anche non potremo avere due pluriclassi per il prossimo anno, i bambini della scuola primaria di Monticello Amiata potranno quantomeno usufruire di un numero di ore superiore, tali da garantire loro una differenziazione degli insegnamenti per livelli, almeno nelle materie determinanti per la preparazione alla scuola secondaria di primo grado. Questo è doveroso precisare, in nome di quell’onestà e sincerità verso la cittadinanza, che saranno i tratti distintivi dell’azione di governo di ‘Abitare Insieme'”.

“L’obiettivo primario nel prossimo futuro sarà comunque quello di continuare a cercare e sperimentare formule che possano rendere le scuole del comune in grado di attrarre un bacino di utenza sempre più ampio – continua Monaci -. ‘Abitare Insieme’ continuerà a sostenere le scelte dell’istituzione scolastica, come l’iniziativa ‘Senza zaino’, dove i giovani troveranno a scuola tutto ciò che occorre per affrontare una giornata scolastica, spazi adatti per accogliere sia il gruppo che la persona, per riconoscere e stimolare la pluralità delle intelligenze, per accompagnare e sostenere gli apprendimenti. Attenzione sarà rivolta al potenziamento dei corsi di lingue straniere e all’educazione al multilinguismo, anche tramite l’organizzazione di campi-scuola. Considerando che la popolazione scolastica è costituita mediamente per il 35% di alunni con background migratorio, un aspetto rilevante sarà il potenziamento della lingua italiana per stranieri, per far crescere i ragazzi con gli stessi diritti e favorire in loro un senso di attaccamento alla comunità dove vivono, con la possibilità di estendere il progetto anche agli adulti, in accordo con la dirigenza scolastica e qualora ve ne siano le condizioni”.

“Verrà riproposto il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, un organismo di partecipazione dei giovani con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti del proprio territorio. Sarà la sede dove i ragazzi potranno elaborare proposte per migliorare il luogo in cui vivono, collaborare a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercare soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto. In altre parole, imparare ad esercitare il loro diritto di cittadini – prosegue il candidato -. La mensa a km zero, l’esperienza di didattica nel bosco, le gite nel comprensorio con gli scuolabus, l’attività teatrale e musicale, costituiranno un ampliamento dell’offerta didattica e formativa, senza gravare economicamente sulle famiglie. Far conoscere queste iniziative potrebbe facilmente tradursi in nuove iscrizioni. L’impegno dell’amministrazione sarà anche quello di reperire fondi pubblici e privati per dare concretezza a idee originali e attrattive. I Progetti educativi zonali, finanziati dalla Regione ed elaborati dai Comuni, saranno una risorsa fondamentale per raggiungere tali obiettivi”.

“Sul piano dell’edilizia scolastica proseguiranno gli impegni presi dalla precedente amministrazione, come il completamento della riqualificazione della palestra e dei locali spogliatoi della scuola primaria di Cinigiano. Un’attenzione particolare sarà rivolta all’edificio della scuola secondaria di Cinigiano, per la riqualificazione degli spazi interni e per l’efficientamento energetico. È altresì stato già redatto un progetto per la produzione di energia pulita, relativo al plesso scolastico di Monticello Amiata. Dovranno essere reperiti fondi per l’adeguamento alle norme antisismiche della scuola secondaria di Cinigiano e del plesso scolastico di Monticello Amiata”, termina Monaci.

Il prossimo incontro di “Abitare Insieme” con la cittadinanza si terrà a Castiglioncello Bandini, alle 18 del 5 giugno.