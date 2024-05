“La lista unica nei regimi fascisti e comunisti”: incontro in sala consiliare

Santa Fiora (Grosseto). Sabato primo giugno appuntamento pubblico con la lista “Il Comune che Amo”, dal titolo “La lista unica nei regimi fascisti e comunisti”.

L’iniziativa è in programma alle 17, nella sala consiliare del palazzo comunale di Santa Fiora.

“Una riflessione storica che servirà a riflettere sulla pericolosità delle liste uniche nelle elezioni che minacciano in modo definitivo la democrazia, anche quando succede in un piccolo comune come Santa Fiora. Infatti, partendo dal piccolo, non è difficile ampliare il ragionamento sugli effetti della presentazione di liste uniche con dentro tutti, annullando di fatto ogni possibile confronto e controllo – si legge in una nota della lista –. Ed è proprio sul controllo che vogliamo lanciare la petizione popolare iniziata qualche giorno fa, per richiedere al Ministro dell’Interno un’ispezione con dei commissari per verificare se sono state rispettate le norme della par condicio fra i gruppi politici e soprattutto come sono stati gestiti i 25 milioni di euro negli ultimi 10 anni. Il nervosismo espresso sui social da alcuni esponenti di Pd e Rifondazione sul tema lo capiamo, ma l’interesse pubblico e la difesa delle norme democratiche per noi vengono per prima cosa e dunque consegneremo la petizione nella mani del Ministro affinchè si faccia chiarezza su tutta questa vicenda”.