Verso le amministrative, Alviani: “Il sindaco non ascolta i cittadini, spreca tempo ad attaccarci”

Seggiano (Grosseto). “Gli onorevoli che noi portiamo a visitare il nostro territorio certamente non lo conoscono“.

A dichiararlo è Gilberto Alviani, candidato a sindaco di Seggiano per la lista Insieme per Cambiare, che replica al sindaco uscente del paese amiatino Daniele Rossi.

“Per questo vengono. Vengono per capire, vengono per ascoltare, vengono per aiutarci a portare avanti i nostri programmi – continua Alviani -. Pare che i vostri onorevoli non facciano altrettanto. Forse sono troppo occupati ad attaccare il Governo e non hanno tempo per le piccole realtà. Susanna Ceccardi è una deputata europea, una che si batte per tutelare i prodotti italiani, per combattere i falsi dell’Italian Sound, per far crescere l’economia rurale. Se dice che Seggiano è bella, caro sindaco, non è un suo merito. È merito di Seggiano, che era bella anche prima che lei nascesse. E forse era anche più ricca. E poi Fabrizio Rossi, Tiziana Nisini… Evidentemente sono qui per capire e per aiutare, non per fare sfilate alle feste patronali”.

Continua Alviani: “La cena della lista Insieme Per Cambiare ha avuto un grande successo. La sala del ristorante non è riuscita a contenere tutti i partecipanti, tanto che abbiamo dovuto apparecchiarne un’altra. Evidentemente il nostro programma elettorale piace ai cittadini. Noi non facciamo la gara a chi la spara più grossa, noi abbiamo pianificato ciò che è ragionevole prevedere con le risorse che abbiamo. Non è un elenco di desiderata, ma un piano concreto e attuabile, un piano condiviso con la gente. Mentre il sindaco impiega il suo tempo a cercare improbabili attacchi, noi giriamo comune e frazioni, continuando il nostro tour di ascolto e di confronto con la cittadinanza”.

Alviani, assieme a Lucio Bernardelli e Mario Simi, precisa: “In questi cinque anni di opposizione abbiamo avuto modo di occuparci di tante tematiche e siamo a conoscenza delle necessità di Seggiano, Pescina e delle altre località del territorio, non basta fare un passaggio solo nei giorni prima delle elezioni. In questi giorni, oltretutto, molte persone ci stanno chiamando per segnalarci le innumerevoli opere che l’amministrazione uscente si vanta di aver portato a termine e che, invece, o sono incomplete o sono già state abbandonate. La nostra attenzione, una volta eletti, si concentrerà proprio su di esse. Sarà nostra cura completarle, implementarle e manutenerle. E Daniele Rossi, che dichiara che con noi i progetti in essere non sarebbero completati, rasenta il ridicolo. E perché, i soldi dei vari stanziamenti sono stati concessi al Comune o a lui personalmente? La nostra squadra ha al suo interno delle competenze ben note a chiunque, competenze che saranno al servizio della comunità. Sanità, prevenzione, sicurezza, attenzione al territorio, collaborazione con il mondo venatorio e associazionistico. Tutti punti essenziali del nostro programma che non hanno trovato riscontro in questi anni”

Alviani lancia poi una stoccata all’avversario: “Siamo felici che tanti amici, deputati e senatori del centrodestra ci stiano venendo a trovare. Questo fa capire che per noi ci sarà sempre un aiuto e una collaborazione costante, anche per quei progetti che Daniele Rossi sta provando goffamente a portare avanti. Dall’altra parte vediamo una lista del Pd, appoggiata dal Pd, ma non si deve dire troppo. Noi invece non abbiamo problemi a dire che siamo appoggiati da tutti partiti del Governo nazionale e che, anche questo, ci fa essere sicuri della nostra forza e della nostra concretezza. Fermo restando che per noi non è una questione ideologica, ma una sfida basata sulle idee e sui fatti. E chiunque condivida la nostra voglia di cambiare e la nostra voglia di crescere verrà ascoltato e considerato.”