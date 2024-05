“Casa per casa, strada per strada”: il Pd lancia la campagna di tesseramento

Amiata (Grosseto). Sull’Amiata continua la campagna elettorale dem in vista delle elezioni europee delll’8 e 9 giugno. Proprio per questo il Pd di Castel del Piano aprirà la sua sede sabato primo giugno, dalle 10.30 alle 12.30.

“Sarà l’occasione per distribuire il materiale informativo relativo alle elezioni europee e per confrontarsi con i cittadini – si legge in una nota del Pd -. La tornata che si terrà tra pochi giorni sarà fondamentale e l’obiettivo è quello che le forze progressiste ottengano un bel risultato, per creare un’Europa ad immagine e somiglianza dei suoi cittadini, che non lasci indietro nessuno, comprese le aree interne come l’Amiata”.

Sabato 1 giugno prenderà via anche il tesseramento 2024.

“Aderire al Partito Democratico o rinnovare il sostegno è il modo migliore per aiutare anche una realtà locale come quella di Castel del Piano, da anni impegnata in un lavoro di crescita e sviluppo dedicato al paese e all’Amiata tutta – prosegue il comunicato -. ‘Casa per casa, strada per strada’ è il titolo della campagna di tesseramento 2024, che ben rispecchia l’attitudine del Partito Democratico nazionale e di quello ciolo di stare al fianco delle persone, ascoltandole e discutendo insieme come risolvere problemi e trovare soluzioni”.

“Maggiori informazioni si possono trovare sui canali social del Pd di Castel del Piano o scrivendo all’indirizzo e-mail casteldelpiano@pdgrosseto.it – termina la nota -. Tutti i cittadini interessati sono invitati a passare sabato al circolo, anche solo per un confronto ed uno scambio di idee”.