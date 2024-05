Verso le amministrative, Nuovo Orizzonte Civico: “Sosteniamo Lanzini”

Grosseto. “Giovanni Lanzini è la persona giusta per amministrare Cinigiano e siamo sicuri che vincendo sarà un ottimo sindaco”.

Così il presidente di Nuovo Orizzonte Civico Claudio Pacella dà il suo sostegno e quello del direttivo del movimento al candidato di Fare Cinigiano.

“Conosco personalmente Lanzini – afferma Pacella -, è stato un professore stimato, ma è anche una persona creativa che con la sua associazione valorizza il territorio maremmano attraverso la musica. Credo che questo suo dinamismo, le sue idee e la voglia di dare un contributo al territorio di Cinigiano in cui è nato e cresciuto siano gli ingredienti fondamentali per dare vita ad un’amministrazione che rivitalizzi un Comune dalle grandi potenzialità, ma che ultimamente è rimasto a ‘metà del guado’ tra la pianura e la montagna. Se la sua posizione geografica negli ultimi dieci-quindici anni ha portato ad amministrazioni non dinamiche, siamo invece convinti che diventerà la forza della Cinigiano pensata da Lanzini, che riuscirà a far compiere un cambio di marcia ad un territorio che è la porta dell’Amiata e della Val d’Orcia”.

A Nuovo Orizzonte Civico piace anche la forte civicità di Lanzini. “Giovanni Lanzini si è sempre professato civico – afferma Pacella – e, nonostante il sostegno di alcuni partiti, ha messo in piedi una lista di cui i civici ne sono l’anima. Come movimento che si richiama alla società civile siamo ben felici di sostenerlo, consapevoli che Cinigiano ha una grande occasione di cambiamento e non deve lasciarsela sfuggire”.