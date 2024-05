Verso le amministrative, Bartalini: “La sicurezza continuerà ad essere una nostra priorità”

Castel del Piano (Grosseto). “La sicurezza e l’attenzione per noi sono sempre stati al primo posto”.

A dichiararlo è Michele Bartolini, sindaco uscente di Castel del Piano e candidato alle prossime elezioni amministrative.

“Con la nostra amministrazione il sistema di videosorveglianza comunale è stato notevolmente aumentato e infatti molto spesso è stato risolutivo sia per individuare gli artefici di eventi delittuosi sia in chiave di deterrenza – continua la nota -. Nei prossimi anni prevediamo di installare altre telecamere in punti strategici. Del Targamanent (sistema di lettura delle targhe) ne abbiamo parlato svariate volte, verrà installato per garantire una sicurezza in più ai nostri cittadini. Sarà posizionato in tutti gli ingressi del comune, comprese le frazioni”.

“Dopo aver riportato la competenza della Polizia Municipale in capo al Comune, abbiamo iniziato un’attività di riorganizzazione del servizio. Prima è stato assunto un nuovo Comandate, poi l’anno passato abbiamo compiuto un passo molto importante: abbiamo firmato un accordo di servizio associato con il Comune di Arcidosso – spiega Bartalini -. Nel frattempo, l’organico a disposizione è aumentato e ha raggiunto un numero ragguardevole di unità (capienza massima dell’organico). La collaborazione con le forze dell’ordine è sempre stata costante. Ma crediamo che anche la collaborazione dei cittadini possa essere un aspetto fondamentale. Per questo vogliamo attivare il servizio di controllo del vicinato in tutte le diverse zone del comune, in modo che ci sia più sicurezza e che questi diventino un punto di riferimento per i cittadini”.

“Infine, il sovraffollamento è un problema grande per cui ci siamo battuti sin dal primo giorno di amministrazione, l’azione di contrasto sta andando avanti da anni con un risultato tangibile cristallizzato nel regolamento per il sovraffollamento che abbiamo approvato da tempo in Consiglio comunale – termina il comunicato -. In applicazione del regolamento, le forze dell’ordine sono già intervenute in numerose situazioni per ristabilire la legalità e soprattutto la dignità delle persone che troppe volte sono costrette a vivere in situazioni di disagio”.