Verso le amministrative: Jessica Ciafarafà presenta la sua squadra

Santa Fiora (Grosseto). “‘Il Comune che amo’ è il nome della mia lista e credo racchiuda molto di quello che voglio rappresentare con questa candidatura”.

A dichiararlo è Jessica Ciaffarafà, candidata a sindaco di Santa Fiora.

“Potrei anche aggiungere: il Comune che amo e nel quale abito e vivo, a differenza dell’altro candidato – sottolinea Ciaffarafà -. Voglio rappresentare un Comune che dia pari opportunità a tutti, al di là delle etichette di partito: pari dignità, pari occasioni lavorative e pari possibilità imprenditoriali, senza fare differenze tra i cittadini, come sono state fatte finora. Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad uno sperperio di soldi, circa 25 milioni di euro: ma dove sono finiti? Sono stati investiti in servizi utili ai cittadini ed alle attività? No. Si capisce bene, basta vedere le attività che chiudono a Santa Fiora ed il numero della popolazione in continua diminuzione. Tuttavia, chi vuole continuare a perpetrare questo spreco di denaro, può continuare a votare la grande ammucchiata di Rifondazione, renziani e Pd. Invece, per chi crede che le risorse si possano gestire meglio e soprattutto a favore di chi qui ci vive, abbassando le tasse e creando nuove opportunità, allora questa volta l’alternativa seria e credibile c’è e siamo noi”.

“La mia squadra è equilibrata fra persone nuove e persone d’esperienza, con una grande fetta di rappresentanza femminile, di cui vado particolarmente orgogliosa – termina la candidata -. Credo che questa lista vada incontro in modo perfetto alle necessità dell’amministrazione comunale”.

I candidati

Ecco i candidati della lista “Il Comune che amo” al Consiglio comunale di Santa Fiora: