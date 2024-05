Verso le amministrative: Lanzini inaugura il comitato elettorale e presenta la sua squadra

Cinigiano (Grosseto). È avvenuta martedì 7 maggio, in un clima di festa nonostante il tempo incerto, proprio nella piazza dell’orologio al centro di Cinigiano, l’apertura della sede elettorale della lista civica “Fare Cinigiano” che sostiene la candidatura di Giovanni Lanzini a sindaco del paese collinare.

Dopo il taglio del nastro e il saluto del candidato sindaco alla popolazione intervenuta, Giovanni Lanzini ha presentato la propria lista civica definendosi “orgoglioso di essere riuscito a creare una compagine di altissimo livello formata da donne e uomini uniti non da interessi politici, ma dall’amore per la propria terra e per la propria gente, che si mettono a disposizione per il governo del proprio territorio e che ringrazio sin d’ora per tutto il loro prezioso aiuto che mi stanno offrendo adesso e offriranno in seguito al proprio Comune“.

I candidati

I candidati al Consiglio comunale che Lanzini ha presentato nella propria lista sono Daniele Barsanti, Filippo Becchi, Luca Fabiani, Mattia Giannetti, Enxhi Kaja, Bianca Niculita, Clarissa Pieraccini, Daniele Puggioni, Angela Salusti e Arianna Sani e la particolarità, della quale il candidato sindaco va particolarmente fiero, è che la media dell’età dei propri componenti non arriva a quaranta anni.

Ogni candidata e candidato ha poi preso la parola per una breve presentazione personale, al termine delle quali Lanzini ha poi letto un breve testo di introduzione al programma elettorale dal titolo “Perché una lista civica per il Comune di Cinigiano“, ritenendo necessario un ampio confronto programmatico, affinché “i contenuti non nascessero in angusti laboratori politici, ma fossero frutto di un ampio concorso di idee, assegnando pari dignità di rappresentanza e di voce a tutte le componenti della società civile, nessuna esclusa” e che è stata sottoscritta fra gli applausi da tutti i componenti della squadra di governo.

Dopo le foto di rito, Giovanni Lanzini ha quindi illustrato agli intervenuti le “10 cose da fare subito per il nostro comune“, nei quali ha trattato temi urgenti e basilari per il territorio, quali sanità e sicurezza, energia e ambiente, economia e lavoro, turismo di qualità, mentre ha annunciato che da questo primo elenco si svilupperà l’azione successiva di governo con ulteriori dodici obiettivi per traghettare il Comune di Cinigiano verso il 2030 in tema di scuola, volontariato e associazionismo, governo dell’immigrazione e legalità, sviluppo economico del territorio, riqualificazione urbana dei borghi e centri storici, energie rinnovabili e comunità energetiche, turismo sostenibile, sanità e distretto socio sanitario, sostegno alla persona e alla famiglia, politiche fiscali e accesso ai bandi nazionali ed europei, personale dipendente e patrimonio comunale, trasparenza amministrativa.

Un buon inizio, insomma, per una lista che, già dal suo nome, si prefigge di fare subito qualcosa per il proprio territorio e che, allo stesso tempo, guarda con fiducia al futuro attraverso il proprio motto della “scelta fra il come eravamo e il come vorremmo essere”.

Al termine dell’incontro è stato offerto agli intervenuti un piccolo rinfresco.