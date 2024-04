Verso le elezioni: il Pd organizza le “Giornate europee sull’Amiata”

Amiata (Grosseto). La campagna elettorale per le elezioni europee arriva anche sull’Amiata e il Partito Democratico lancia le sue “Giornate europee sull’Amiata”.

Il format prevede diversi appuntamenti, dalla mattina al pomeriggio, attraverso i quali i candidati dem alla circoscrizione Centro conosceranno tutte le realtà della montagna, incontrando e ascoltando i cittadini.

Il primo appuntamento delle “Giornate europee sull’Amiata” sarà domenica 28 aprile con l’eurodeputata uscente Camilla Laureti, membro della commissione agricoltura e ricandidata.

Il programma

La giornata partirà da Seggiano, dalle 10, in piazza La Fonte, con un incontro per parlare di olio, vino e dei problemi collegati a queste importanti produzione. L’impegno successivo sarà a Castel del Piano, alle 12, al circolo del Pd in piazza Garibaldi, con un incontro con tesserati e simpatizzanti. La giornata si concluderà a Castel Porrona, insieme a imprenditori agricoli e cittadini.

“L’impegno è quello di porre al centro le tematiche più importanti del territorio – spiega il Pd -, per far conoscere l’Amiata e far sentire la sua voce”.