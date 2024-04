Verso le amministrative, Base Popolare: “Appoggiamo Luciano Monaci”

Grosseto. Base Popolare di Grosseto comunica che parteciperà con i propri candidati alle elezioni amministrative del prossimo giugno, che vedranno quattordici Comuni della provincia alle urne per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.

“Una delle realtà in cui Base Popolare sarà presente è senz’altro Cinigiano, dove sosterrà la candidatura a sindaco di Luciano Monaci, profondo conoscitore della macchina amministrativa e del territorio, in cui vive e partecipa alla vita sociale del comune – si legge in una nota del momento politico –. Base Popolare candiderà Marco Balocchi nella lista civica che appoggia Monaci, ‘Abitare Insieme’, attuale vice indaco che da anni siede in Consiglio e in Giunta, persona coerente e disponibile che, con la propria esperienza ,contribuirà ad una gestione del bene comune trasparente ed appassionata al servizio dell’intera comunità cinigianese e del suo tessuto sociale, fatto di associazioni culturali e di volontariat,o che da sempre valorizzano le tradizioni e la dignità delle persone”.