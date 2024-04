Verso le amministrative, il centrodestra: “Corriamo uniti nei Comuni amiatini, ecco i nostri candidati a sindaco”

Grosseto. “Il centrodestra amiatino si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno nei comuni di Seggiano, Arcidosso, Santa Fiora e Castel del Piano”.

Questo, è quanto affermano i responsabili provinciali dei partiti del centrodestra in provincia di Grosseto, in una nota congiunta firmata da Luca Minucci (presidente provinciale di Fratelli d’Italia), Roberto Berardi (coordinatore provinciale di Forza Italia), Massimiliano Baldini (commissario provinciale della Lega Salvini Premier) e Noi Moderati Toscana.

“La decisione – precisano i partiti del centrodestra – è stata frutto di condivisione con tutti i livelli territoriali della coalizione che hanno sempre auspicato l’unità e l’intesa del centrodestra, con l’apertura a tutte le componenti della società civile che vorranno aggregarsi e sostenere il candidato unitario scelto nei singoli Comuni dove si andrà al voto. A Seggiano il candidato sindaco unitario sarà Gilberto Alviani, a Castel del Piano il sindaco uscente Michele Bartalini, a Santa Fiora Jessica Ciaffarafà e ad Arcidosso Guendalina Amati”.

“Crediamo sia giunto il momento per tutto il comprensorio amiatino di compiere un nuovo passo in avanti nella qualità dell’azione amministrativa, mirato a quel modello di buon governo che il centrodestra ha saputo esprimere in tanti Comuni della Toscana, come ad esempio con il sindaco uscente Michele Bartalini a Castel del Piano, così da strappare alla sinistra anche gli altri tre Comuni amiatini. Quando il centrodestra è unito e non ci sono personalismi, prevale il gioco di squadra e i risultati amministrativi sono sotto gli occhi di tutti. Basta vedere realtà della nostra provincia, come Grosseto, Orbetello, Semproniano e altre, tutte realtà nelle quali il governo del centrodestra unito ha dimostrato di essere all’altezza e ha ben amministrato il territorio nell’interesse dei cittadini.”, termina la nota.