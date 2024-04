Verso le amministrative, il Pd: “Sosteniamo Luciano Monaci, è il candidato ideale”

Cinigiano (Grosseto). L’8 e il 9 giugno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Cinigiano.

Dopo un ampio e attento lavoro di consultazione tra appartenenti, simpatizzanti e rappresentanti della società civile, il Partito Democratico di Cinigiano esprime il pieno sostegno alla lista civica “Abitare insieme”.

“La lista, guidata dal candidato sindaco Luciano Monaci e da una squadra di donne e uomini profondamente radicati nel territorio, sarà custode del buon governo della nostra comunità e promotrice del suo rilancio attraverso i nuovi progetti che potranno essere messi in campo grazie alle risorse del Pnrr e dal coinvolgimento e l’ascolto del territorio, che dovrà essere il vero faro della politica locale – si legge in un comunicato del Pd –. Il Partito Democratico ritiene che la squadra messa in campo dalla lista civica ‘Abitare insieme’ sia adatta per amministrare il Comune di Cinigiano nei prossimi anni, con un’attenzione puntuale ai temi sociali, alla sanità pubblica, allo sviluppo economico e alla cura di territorio e ambiente, in particolare riguardo alle aree urbane, coinvolgendo la popolazione in modo attivo, anche per promuovere le peculiarità di ogni frazione. Le iniziative dovranno invertire il trend di spopolamento e contrastare l’impoverimento commerciale.

“Il Partito Democratico di Cinigiano esprime un sincero ringraziamento agli amministratori uscenti e a tutta la squadra del Consiglio comunale – termina il comunicato -, che speriamo lasci il testimone alla una nuova lista civica, ‘Abitare insieme”‘.