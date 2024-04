Verso le amministrative, Pieraccini: “Turismo in calo, servono azioni per rilanciare il settore”

Castel del Piano (Grosseto). “Ieri ad Abbadia sono stati presentati i dati complessivi 2023 dell’ambito turistico Amiata: rispetto all’allarmante percentuale negativa dei primi mesi dell’anno, Castel del Piano ha chiuso l’anno con un modesto +5,2% sugli arrivi e un + 17,4% sulle presenze. I nostri numeri, pur rimanendo fortunatamente con il segno più, ci relegano tra gli ultimi della classe”.

A dichiararlo è Cinzia Pieraccini, candidata a sindaco di Castel del Piano.

“Possiamo accontentarci? Direi di no! La percezione della comunità ci dice che le persone non si fermano a visitare il paese, dormono negli agriturismi e da lì, magari, si muovono per scoprire i paesi vicini. L’amministrazione comunale deve essere protagonista, valorizzare le potenzialità esistenti e creare nuovi attrattori, con proposte originali da strutturare insieme agli operatori e riconquistare il turista – spiega la candidata -. Solo così la crescita sarà reale e tangibile in termini anche di ricaduta economica. Una cosa è certa: Castel del Piano merita di più”.