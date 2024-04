Verso le amministrative, Pieraccini: “Il Comune deve sostenere l’agricoltura”

Castel del Piano (Grosseto). “Qualche giorno fa si è tenuto un convegno di Cia Toscana sul tema dell’acqua e sugli scenari che si potrebbero aprire anche per coltivazioni come vite e olivo, coltivazioni che finora si ritenevano al riparo dall’emergenza perché sembravano non necessitare di impianti di irrigazione. Non sarà più così, evidentemente”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Cinzia Pieraccini, candidata a sindaco di Castel del Piano.

“Il nostro territorio, prima di essere terra di olio e di vino, è terra d’acqua, quindi, se vogliamo puntare sui prodotti di qualità e se chiediamo alle aziende agricole di investire, dobbiamo anche garantire l’attenzione e la progettazione – continua la nota -. È strategico pensare ad opere di invasi e laghetti che permettano di fare tesoro dell’acqua che cade, ragionando con la Regione, intanto, si possono mettere in campo queste opere che diano respiro e speranza ma che, allo stesso tempo, restituiscano l’acqua al territorio che la produce: l’Amiata”.

“La siccità e l’aumento delle temperature stanno inducendo lo spostamento della vite sempre più in alto con il supporto dell’irrigazione a goccia. Dobbiamo governare questi processi e capire cosa significano in prospettiva, solo così si accompagna e si progetta lo sviluppo di un territorio – termina il comunicato -. In questi anni si è sentito parlare molto di promozione dei prodotti, ma non basta, cominciamo ad attivare una vera programmazione del futuro del settore”.