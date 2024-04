Riapertura dell’ala dell’ospedale, la Lega: “Ottimo contributo dell’assessore De Masi”

Amiata (Grosseto). La Lega si congratula con l’assessore Maria Rosa De Masi per il suo importante contributo ed il costante impegno che hanno permesso la riapertura dell’ala del terzo piano dell’ospedale di Castel del Piano.

“Un nuovo capitolo si è aperto grazie alle sinergie tra amministrazione comunale e Asl, segnando un passo avanti significativo per la struttura sanitaria locale, che si dimostra essere tutt’altro che superata”: così esordiscono Gilberto Alviani e Luca Jacopo Salvadori, rispettivamente segretario e consigliere della sezione Amiata della Lega.

“L’ala del terzo piano, precedentemente chiusa, è stata riaperta anche grazie all’impegno dell’assessore De Masi in stretta collaborazione con il sindaco Bartalini e la dirigenza della Asl – afferma il commissario provinciale della Lega, Massimiliano Baldini -. La decisione di nominare Maria Rosa come assessore si è dimostrata essere un’ottima scelta, poiché il suo impegno ha portato risultati concreti per la struttura sanitaria di Castel del Piano. La riapertura di questa ala rappresenta un segno tangibile del suo sforzo nel migliorare costantemente i servizi sanitari locali”.

“Tale intervento fornirà un aumento della capacità ospedaliera e un miglioramento concreto delle condizioni dei pazienti ricoverati. Questo passo avanti è stato ben accolto dal personale santario che ringrazio per l’impegno”, afferma l’assessore De Masi che porterà avanti il suo impegno “affinché venga aumentato il personale sanitario per dare ossigeno a quello già impegnato nei vari reparti. Senza dimenticare l’importanza del nostro presidio di primo soccorso, fiore all’occhiello non solo del nostro ospedale, ma di tutta l’Amiata grossetana”.

“La sanità per la Lega è uno dei temi cardine della nostra attività politica nel territorio e questo passo ne rappresenta un chiaro esempio”, concludono gli esponenti locali della Lega.