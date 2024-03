Il nuovo assessore si presenta: “Ripagherò la fiducia della Lega con lavoro e impegno”

Castel del Piano (Grosseto). Si è svolta ieri a Castel del Piano, alla presenza dell’europarlamentare Susanna Ceccardi e del commissario della Lega di Grosseto, il consigliere regionale Massimiliano Baldini, la presentazione del nuovo assessore del Comune di Castel del Piano Maria Rosa De Masi.

“Siamo veramente felici del fatto che Maria Rosa sia entrata nella nostra squadra – hanno commentato Gilberto Alviani, segretario della Lega sezione Amiata, e Luca J. Salvadori, capogruppo di maggioranza del Comune di Castel del Piano -. Era già da tempo che collaboravamo in molte attività, in particolare per gli aspetti legati agli aspetti sanitari, dato che la consigliera De Masi aveva già le deleghe alla sanità e oggi si corona questo rapporto nella nomina ad assessore. La Lega oggi guadagna un’importante figura che apporta alla nostra squadra competente e dedizione anche in chiave futura”

Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Baldini, che ha sottolineato come tra le deleghe dell’assessore vi sia anche la cultura, tema a lui molto caro, e si impegnerà affinché, da qui a fine legislatura, si possa organizzare un evento di rilevanza culturale per l’intero territorio.

“Sono molto felice di essere entrata nel gruppo della Lega, che da sempre ha manifestato il suo supporto verso la mia persona e sorretto il mio operato – ha commentato la neo asessore De Masi -. Ringrazio tutti i presenti che mi hanno espresso parole di stima e sostegno, che vorrò ripagare con il lavoro e l’impegno che non ho mai fatto mancare durante il mio incarico da consigliere comunale”

“Maria Rosa De Masi è una persona competente e appassionata che sono certa lavorerà bene, nell’interesse della collettività. Da parte mia – ha dichiarato l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi –, continuerò a tutelare e promuovere in Europa con il massimo impegno un territorio ricchissimo di tradizioni e di eccellenze agroalimentari, paesaggistiche e culturali qual è quello dell’Amiata”