Verso le amministrative: Cinzia Pieraccini incontra i residenti della frazione

Castel del Piano (Grosseto). Venerdì 22 marzo, alle 21, al circolo Arci di Montenero, è in programma un incontro con Cinzia Pieraccini, candidata sindaco di Castel del Piano.

“Le ‘cosiddette’ frazioni, Montenero e Montegiovi, sono centri umani, economici, sociali che hanno da sempre un’identità specifica – spiega Cinzia Pieraccini -. Le classiche categorie di centro e periferia suonano come luogo di serie A e luogo di serie B, per questo devono essere abbandonate per assumere quelle di paesaggio, sviluppo, tecnologia. Il Comune deve avere chiara la mappa sociale, economica e urbanistica, deve sapere cosa succede e quali sono i bisogni e rispondere producendo le azioni necessarie che vanno dal mantenimento dei servizi, alla gestione della pulizia e del decoro affinché si possa arginare lo spopolamento giovanile, gestire l’innalzamento dell’età e valorizzare l’espressione imprenditoriale”.

“Montenero e Montegiovi – termina la candidata –, con le loro risorse umane e con una progettualità turistica condivisa, possono rappresentare due punti di forza mantenendo ognuna la propria specificità e identità”.