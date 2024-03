Revocate le deleghe all’assessore, Italia Viva: “Decisione del sindaco incomprensibile”

Grosseto. “La decisione del sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini di revocare le deleghe all’assessore Renzo Rossi ci lascia perplessi e amareggiati”.

A dichiararlo, in una nota, è Italia Viva della provincia di Grosseto.

“L’assessore Rossi, infatti, si è distinto per capacità e qualità del rapporto con i cittadini, doti grazie alle quali ha raggiunto risultati distintivi, dal lavoro sulla gestione dei rifiuti, con la raccolta differenziata che passa dal 23% al 72%, all’apertura del Museo multimediale sui Nasini, fino al Museo della vite e del vino di Montenero – continua il comunicato -. E si tratta solo di una parte degli obiettivi centrati”.

“Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza a Renzo Rossi – dichiara il presidente provinciale di Italia Viva, Valerio Pizzuti –. I risultati che ha ottenuto testimoniano la qualità dell’uomo e dell’amministratore. Il sindaco Bartalini sta dando pessimo spettacolo di sé, simile a quello di un assediato che si affida alle peggiori mosse della disperazione. Speriamo che la sua esperienza di governo si concluda al più presto e che si possa aprire un nuovo e più proficuo capitolo nella storia del Comune di Castel del Piano. E’ ormai evidente a tutti che un sindaco solo e di fatto sfiduciato non è utile ai cittadini”.

“Ricordiamo inoltre un passaggio essenziale ed emozionante del messaggio di commiato dello stesso Rossi, affidato ai propri social – prosegue Italia Viva -:

‘Ho conosciuto persone eccezionali che non conoscevo, cittadini di Castel del Piano, grazie ai quali sono cresciuto come amministratore, ma ancor di più come essere umano, ed ai quali sarò sempre grato per questa condivisione. Il mio ricordo particolare e commosso va a Fiora Bonelli, persona di inestimabile valore per Castel del Piano, la quale nutriva per me, ricambiata, grande stima e fiducia. Averla ricordata con la targa in piazza Santucci, in occasione di una della tante bellissime realizzazioni dei bambini delle scuola primaria, è per me un orgoglio speciale e senza fine. Il futuro, come dice qualcuno, è un’ipotesi, ma ciò che ci riserverà dovremmo affrontarlo con grande fiducia. Per quello che mi riguarda sarò sempre al servizio di questa comunità, in primis da cittadino tra i cittadini, per continuare a far crescere insieme le nostre speranze per un futuro migliore”.