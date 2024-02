Verso le amministrative, Pieraccini: “Risveglieremo Castel del Piano dal torpore”

Castel del Piano (Grosseto). “Ormai da mesi la mia vita è cambiata“: a dichiararlo è Cinzia Pieraccini, candidata alla carica di sindaco di Castel del Piano.

“Dichiarare il desiderio di mettersi a disposizione dei propri concittadini alla guida del Comune ha imposto un diverso modo di essere ‘ciola’, di rapportarmi con i miei concittadini – spiega la candidata -. 8 e 9 giugno sono i giorni che ha fissato il Governo per l’election day. In quei due giorni eleggeremo il sindaco di Castel del Piano e i componenti del Consiglio comunale. Il secondo fine settimana di giugno sarà l’occasione per iniziare a Castel del Piano un nuovo periodo, aprirsi ad una nuova modalità di governo della nostra comunità votando democraticamente.

“Ho iniziato a lavorare ascoltando, guardando e riflettendo, per costruire le azioni migliori per la comunità e tessere un sistema di relazioni sempre più vasto. Ho trovato una Castel del Piano assopita, ma con la voglia di ripartire e avviare iniziative, scuotersi e ricominciare. Da tutto questo è nato anche il simbolo della lista civica che mi sostiene – continua Pieraccini -. Unisce memorie, parole e racconti con i nostri colori. Ne è scaturita un’immagine che è visione e unità. Ci sono i colori della terra e dei castagneti, il segno del nostro Palio, che è tradizione e deve diventare promozione, e un angolo di luce che conduce verso il futuro. Abbiamo bisogno di colore e di portare con noi ben stretta una socialità che rischia di perdersi in un’inerzia amministrativa che sembra aver dominato il presente.”

“Guidati dal nostro simbolo è tempo di allargare le nostre conversazioni e renderle un gruppo sempre più vasto. Mentre continuerò gli incontri ‘ravvicinati’, le conversazioni sui singoli problemi e sulle proposte, stiamo organizzando un incontro corale durante cui chiederò a tutti di unirsi, parlare fra sé e con me. La prima iniziativa sarà da Venerio. Una scelta non casuale perché anche le mura hanno un senso. Venerio è storia, accoglienza, base per lo sviluppo di una tradizione di ospitalità – termina la candidata -. L’appuntamento è per sabato 10 febbraio alle 18.00. Vi aspetto tutti “.