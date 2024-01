Geotermia, il Pd: “Il Governo e il centrodestra non tutelano il territorio”

Castel del Piano (Grosseto). “Nelle scorse settimane l’onorevole Simiani, in vista della votazione sul Decreto Energia, aveva presentato un emendamento in cui si chiedeva al Governo di consentire alle Regioni di avere l’ultima parola sulla scelta delle aree idonee alla ricerca ed allo sfruttamento della geotermia, così come disposto dalla Corte costituzionale. Un atto per portare all’attenzione nazionale un tema del territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Federico Badini, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano, e il direttivo dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano.

“Oltre all’emendamento presentato da Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente, ne era stato presentato un altro dall’onorevole Mazzetti di Forza Italia – continua la nota -. Intorno a queste iniziative era nato un appello sostenuto e firmato da sindaci di centrosinistra e di centrodestra, ma non dal Sindaco di Castel del Piano. La maggioranza di governo, in sede di discussione, ha prima fatto ritirare l’emendamento di Mazzetti e poi ha votato contro quello di Simiani, lanciando un messaggio chiaro ai territori: non siamo con voi”.

“Con l’emendamento di Simani e con l’appello a sostenerlo volevamo dare un messaggio forte di unità della politica, che credo fosse quello che si aspettassero i cittadini, le imprese le associazioni che hanno detto no alla centrale a Montenero d’Orcia – dichiara Federico Badini –. Il centrodestra ha scelto un’altra strada, ma noi no: infatti porteremo sul territorio l’onorevole Simiani e il senatore Franceschelli per discutere di questo tema”.

“Il PD di Castel del Piano e gli esponenti del partito hanno sempre avuto una posizione di chiara contrarietà al progetto che prevede la costruzione di una centrale geotermica nel territorio di Montenero d’Orcia, lo stesso non si può dire del centrodestra – termina il comunicato del partito -. Da una parte Bartalini dice che non vuole la geotermia a Montenero, dall’altra i partiti che lo sostengono si muovono per non bloccarla evidenziando l’irrilevanza del nostro primo cittadino, fattore che sta mettendo a serio repentaglio il territorio. Mentre il centrodestra si è smascherato, dimostrandosi incapace di ascoltare e difendere il territorio, il Pd ciolo continuerà ad essere al fianco di cittadini, imprese ed associazioni in questa battaglia e non solo”.