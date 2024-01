Geotermia, il Pd: “Il Governo vuole riattivare permesso di ricerca sul territorio”

Castel del Piano (Grosseto). “Sulle ‘aree non idonee’, come Pd di Castel del Piano abbiamo sempre avuto una posizione chiara, specialmente sul permesso di ricerca geotermica nel territorio di Montenero d’Orcia”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il direttivo dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano.

“Queste convinzioni, negli anni, hanno portato il partito locale a sposare la causa del territorio, raggiungendo insieme ad i cittadini e alla Regione Toscana l’importante risultato dell’identificazione come area non idonea della zona coinvolta all’interno del comune di Castel del Piano – continua la nota -. Le sirene che arrivano da Roma, secondo le quali il Governo Meloni vorrebbe riattivare il permesso di ricerca che insiste intorno a Montenero d’Orcia, preoccupano non poco. Per questo abbiamo apprezzato l’intervento dell’onorevole Simiani che, con un emendamento al decreto energia, ha chiesto che le ‘aree non idonee’ vengano riconosciute a livello nazionale, così come è già accaduto a livello regionale.

“Questa è la strada giusta da seguire per dare risposta alle richieste dei territori. Vista l’importanza della battaglia, ci auguriamo che il sindaco Bartalini, come hanno già fatto altri primi cittadini della zona, dia il suo appoggio all’emendamento di Simiani e del Partito Democratico – termina il comunicato – per chiedere un serio impegno al Governo Meloni a rispettare la volontà dei territori”.