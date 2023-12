Sicurezza, il centrodestra: “Degrado e delinquenza regnano sovrani, ma il Pd fa finta di niente”

Arcidosso (Grosseto). “La situazione di degrado e delinquenza nella zona amiatina è sotto gli occhi di tutti da tempo e preoccuparsi adesso, come sta facendo Marini, è come voler chiudere il recinto quando i buoi sono oramai scappati. Stessa situazione a Santa Fiora, dove i furti in queste settimane si sono moltiplicati, con il sindaco che però pensava alle luminarie di Natale”.

È quanto affermano i rappresentanti del centrodestra amiatino, Guendalina Amati (Fratelli d’Italia), Gilberto Alviani (Lega) e Riccardo Ciaffarafà (Forza Italia), dopo le varie uscite sulla stampa da parte del sindaco di Arcidosso Jacopo Marini in tema di sicurezza.

“Il sindaco Marini, che adesso si erge a paladino della legalità – proseguono Amati, Alviani, Ciaffarafà -, ha forse dimenticato che, mentre noi chiedevamo più risorse e controlli, membri del suo partito chiedevano maggiori risorse per istituire punti di ascolto per gli immigrati? Questo interessamento per la sicurezza, oltre che tardivo, è sbandierato da quella stessa sinistra che ha contribuito a creare l’attuale situazione di insicurezza e degrado, dovuta proprio al loro ultra decennale mal governo del territorio”.

“Ma il fatto che più stupisce tutti – commentano Amati, Ciaffarafà e Alviani – è che fino ad oggi il Partito democratico amiatino ha sempre criticato aspramente i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, quando denunciavano questa situazione. Adesso, invece, con l’avvicinarsi alla scadenza elettorale della prossima primavera 2024, eccoli pronti a trasformarsi in salvatori della patria. Vorremmo far presente che, oltre ai furti, sono innumerevoli i casi di risse e aggressioni e colluttazioni varie che turbano la tranquillità dei cittadini, episodi che hanno spesso visto l’intervento anche di unità sanitarie, oltre che delle Forze dell’ordine. Quasi tutti questi episodi non sono venuti agli onori delle cronache, ma anzi spesso sono passati in sottordine, nell’intento di far credere, come disse un ex sindaco Pd della zona, che ‘questo non è il Far West’. Pertanto, oggi non si venga a dire che, siccome al Governo c’è il centrodestra, la colpa è nostra. Tutta questa situazione è figlia di anni e anni di accoglienza senza controllo e di menefreghismo da parte della sinistra, che certamente non si risolve in 12 mesi di Governo nazionale. È bene ricordare alla sinistra che, ogni qualvolta che abbiamo provato a fare proposte pragmatiche riguardo alla sicurezza, siamo stati tacciati, quando è andata bene, di fascismo”.

I coordinatori dei partiti di centrodestra dell’Amiata chiosano infine con una battuta: “Visto che il Pd si fa promotore di temi che sono stati sempre di destra, che almeno la prossima volta quando deciderà di fare il voltagabbana, che lo facesse con più astuzia, perché in questo modo dà solo dimostrazione di voler palesemente prendere in giro i cittadini”.