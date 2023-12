Italia Viva organizza il congresso dell’Amiata: sarà eletto il coordinatore di zona

Amiata (Grosseto). Italia Viva va a congresso in ogni parte del territorio grossetano per eleggere i propri coordinatori di zona ed anche la zona dell’Amiata avrà il suo coordinatore di area in seguito al congresso, che si svolgerà martedì 19 dicembre alle 17 nel locale “La Lucciola” a Castel del Piano.

“Italia Viva dimostra di essere un partito che si apre al confronto e vuole strutturarsi sui territori quale punto di riferimento per tutti coloro che si riconoscono nell’obiettivo di un riformismo moderno e commisurato alle nuove richieste della nostra società, così bisognoso di ottiche nuove e più attente rispetto alle questioni fondamentali, quali ad esempio la sicurezza, il lavoro attraverso un concreto sviluppo economico, l’innovazione, la giustizia – dichiara Renzo Rossi, membro del coordinamento provinciale di Italia Viva –. Il nostro partito è presente sul nostro territorio provinciale e nell’area amiatina, in un anno abbiamo raddoppiato gli iscritti e la nostra presenza e il riconoscimento su livelli regionali e nazionali attestano una stima nei confronti del lavoro svolto in questi anni. Il momento del congresso è necessario per stimolare ulteriormente la partecipazione democratica di tutti i cittadini interessati ad una crescita dei propri territori”.

“Italia Viva è dunque pronta per affrontare la prossima stagione di elezioni amministrative per i nostri Comuni, così come per le elezioni europee del 2024 – termina Rossi -. Il congresso della zona Amiata sarà aperto a tutti coloro, anche non iscritti, che vorranno venire a fornire le loro idee. Vi aspettiamo”.