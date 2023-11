Al via la scuola di formazione del Pd toscano: prima tappa sul Monte Amiata

Amiata (Grosseto). Più di trenta ragazzi da tutta la Toscana, docenti universitari, esperti e rappresentanti del territorio, lezioni in diversi comuni amiatini. Parte domani la prima scuola di formazione politica del Partito Democratico della Toscana. L’appuntamento è previsto dal 3 al 5 novembre sul Monte Amiata.

Divisa in più incontri, la scuola di formazione ha l’obiettivo di dare ai ragazzi e alle ragazze tra 18 e 30 anni un’occasione per crescere, conoscendo i temi al centro del dibattito politico, acquisire conoscenze e capacità per affrontare il futuro, tutto tramite lezioni e nuove metodologie di confronto.

Si parte con la tre giorni sull’Amiata con l’obiettivo di parlare e discutere di aree interne. La particolarità di questo appuntamento è legata al fatto che, oltre ai docenti e agli esperti di settore, i partecipanti ascolteranno esperienze e storie del territorio direttamente da chi vive e lavora sull’Amiata: cittadini, lavoratori, imprenditori e amministratori.

“Le lezioni si terranno su tutti e due i versanti della montagna, sarà quindi un’occasione per parlare ancora di Amiata unita, senza distinzioni amministrative. Questo servirà a mettere sul piatto le criticità e le opportunità di un territorio che si candida come un laboratorio per dimostrare che le aree interne non sono ‘riserve indiane’, ma luoghi in cui investire, crescere e persino tornare“, dichiara Federico Badini, segretario del Pd di Castel del Piano e uno degli organizzatori della scuola di formazione dem.