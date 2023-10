Agricoltura e caccia, se ne parla in un incontro del Pd: “Temi fondamentali per il territorio”

Seggiano (Grosseto). Agricoltura e caccia sono due attività fondamentali nella cura del territorio, per questo il Pd ne parlerà a Seggiano, venerdì 6 ottobre, alle 21.15, con il senatore della Repubblica Silvio Franceschelli, al centro socio-culturale “La Crocina”.

“Le aree interne, i territori collinari e montani come l’Amiata, vivono anche grazie all’operato degli agricoltori, un presidio di primaria importanza per lo sviluppo delle produzioni di qualità e un bastione contro l’abbandono del territorio ed il contrasto al dissesto idrogeologico – si legge in una nota del Pd –. Similmente, la caccia e i cacciatori hanno un ruolo di primo piano nel ripristino e nella manutenzione di intere porzioni di territorio, ovviamente insieme all’attività di controllo e contenimento di alcune specie faunistiche”.

“L’incontro di venerdì, inizialmente previsto all’interno della tre giorni di Festa de l’Unità pensata dal coordinamento di zona del Pd – termina il comunicato –, ha proprio l’obiettivo di parlare di questi due temi che sull’Amiata devono essere centrali e che i democratici vogliono trattare con attenzione”.