Attacchi alle greggi: il Pd presenta la proposta di legge per salvaguardare specie e risarcire imprese

“Dal Partito Democratico arriva una proposta che ha l’obiettivo di limitare la presenza di canidi e garantire al tempo stesso alle imprese agricole e zootecniche risarcimenti adeguati e strumenti di prevenzione contro gli attacchi dei predatori. Un’idea che nasce dalla necessità di tutelare un importante settore per il nostro territorio, quello dell’allevamento”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il coordinamento del Pd dell’Amiata grossetana.

“Dopo la presentazione in mattinata a Grosseto, l’onorevole Marco Simiani e l’onorevole Stefano Vaccari, capogruppo del Pd in Commissione Agricoltura, saranno ad Arcidosso, in sala consiliare, mercoledì 30 agosto alle 15.30 per presentare la proposta di legge del Partito Democratico a cittadini, allevatori ed associazioni di categoria – continua la nota -. Il provvedimento si compone essenzialmente di tre interventi distinti: la predisposizione di un piano di cattura e gestione, finalizzato alla sterilizzazione degli ibridi lupo-cane e dei cani randagi per contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo; la creazione di un fondo statale per i risarcimenti dei danni diretti e indiretti alle imprese e l’istituzione di un ulteriore fondo finalizzato alla prevenzione degli attacchi ai predatori”.

“Oltre ai due onorevoli, ci saranno Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, e Federico Badini, coordinatore del Pd dell’Amiata grossetana – termina il comunicato -. L’incontro è ovviamente pubblico e aperto”.