“Salario minimo e stop ai tagli alla sanità”: al via la raccolta firme del Pd

Castel del Piano (Grosseto). L'”estate militante” è stata lanciata mesi fa dalla segretaria Elly Schlein e ha già contagiato tutta Italia. Tra Feste de l’Unità ed iniziative, il Partito Democratico si è mobilitato su alcuni temi, uno di questo è il salario minimo. In Toscana, oltre a questo, il partito regionale ha lanciato un’iniziativa per parlare dei tagli alla sanità che il Governo Meloni sta portando avanti. Su questi due temi, il Pd di Castel del Piano torna in piazza.

“Abbiamo deciso di portare anche a Castel del Piano e sull’Amiata le due raccolte firme che sono state lanciate: quella sul salario minimo e contro i tagli alla sanità – dichiara Federico Badini, segretario del Pd di Castel del Piano -. La prima riguarda la proposta unitaria delle minoranze in Parlamento”.

La battaglia sul salario minimo è diventata centrale nell’azione politica dei democratici. “Sono più di 3 milioni le lavoratrici e i lavoratori che in Italia non guadagnano abbastanza per superare la soglia della povertà, 100mila di questi sono solo in Toscana – continua Badini -. Per questo si chiede una soglia minima di 9 euro l’ora sotto la quale non scendere, anche per rispettare l’articolo 36 della Costituzione”.

L’altra raccolta firme, invece, è incentrata sullo stato di saluto del sistema sanitario nazionale. “Per quanto riguarda i tagli alla sanità – prosegue il segretario dem – basta dire che il Governo Meloni ha diminuito il livello di spesa dal 7% al 6,3 del Pil in previsione al 2024. Troppo poco per un sistema che è fondamentale e che sta attraversando un periodo difficile. Salari giusti e una sanità che funzioni devono stare al centro se vogliamo tornare ad essere credibili agli occhi dei cittadini. Darsi da fare ed essere presenti sul territorio è imprescindibile”.

Il Pd di Castel del Piano invita tutti a venire a firmare sabato 12 agosto, in piazza Garibaldi, dalle 10.30 alle 12, al gazebo appositamente allestito. Ci si potrà anche tesserare e discutere su tutte le iniziative che in questi anni ha portato avanti il circolo locale.