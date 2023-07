Piazzola elisoccorso, Pd: “Il Comune continua a temporeggiare per risolvere problema”

Castel del Piano (Grosseto). Nel Consiglio comunale di ieri, uno dei temi principali era, tra le comunicazioni del sindaco, il commento di quanto accaduto alla piazzola dell’elisoccorso di Castel del Piano giovedì 20 giugno.

“Il sindaco, non nascondendo un certo nervosismo, ha esordito dicendo che in queste settimane si adopererà per fare chiarezza sulle responsabilità del mancato funzionamento delle luci della piazzola, non mancando di dire che risponderà al nostro precedente comunicato sui giornali, invece che in Consiglio comunale – si legge in una nota del Pd del paese amiatino -. Come già accaduto, infine, il suo intervento e quello del capogruppo di maggioranza Salvadori sono sembrati più incentrati alla ricerca di un responsabile che di una soluzione”.

“Come sottolineato dal capogruppo di minoranza Pii – commenta Badini, segretario del Pd di Castel del Piano –, è strano che per quattro anni l’amministrazione non si sia mai occupata della questione, per di più dopo che il volontario che per anni si è fatto carico della manutenzione dell’area, nel dicembre scorso aveva riconsegnato le chiavi al Comune. Pochi giorni fa Giglioni dava la colpa ai roditori, ieri Bartalini pareva indicare altri responsabili. In tutto questo resta il fatto che un servizio fondamentale per tutto il territorio è venuto a mancare e chi lo ha denunciato è criticato per averlo fatto. Rimaniamo in attesa di una soluzione, anche dopo gli incontri che il sindaco ha detto che avrà, a nostro avviso tardivi. Nel nostro primo intervento sul tema ci chiedevamo cosa serviva per fare luce sulla piazzola, oggi abbiamo capito che sarebbe bastato un minimo di attenzione da parte dell’amministrazione. Un impegno che continua a mancare, se non nella ricerca di altri responsabili veri o presunti”.