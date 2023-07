Proposte per migliorare il lavoro sull’Amiata: se ne parla in un incontro del Pd

Castel del Piano (Grosseto). Il lavoro è uno dei temi al centro dell’ “estate militante” lanciata dalla segretaria Elly Schlein e il Partito Democratico di Castel del Piano ha scelto di trattare subito il tema continuando gli incontri sul territorio insieme ai rappresentanti politici e istituzionali.

L’incontro

Giovedì 13 luglio, alle 21, al circolo del Pd “M. Pieri” in piazza Garibaldi, sarà la volta di Valerio Fabiani, consigliere speciale su lavoro e crisi industriali della Regione Toscana. Con Fabiani il Pd ciolo discuterà della situazione locale, regionale e farà alcune proposte.

“Se il salario minimo è centrale nella proposta sul lavoro del Partito Democratico, ci sono anche altri temi da toccare, per far sì che tutti i lavori siano retribuiti come si deve e che ci sia possibilità di creare lavoro – afferma Federico Badini, segretario dem locale -. Per quanto riguarda Castel del Piano e l’Amiata è fondamentale intervenire per favorire la nascita di nuovi posti di lavoro, attirando anche quel capitale umano che si forma fuori e non torna. Su questo faremo delle proposte”.

Questo incontro, pubblico ed aperto, avrà quindi il suo obiettivo centrale nel discutere della situazione locale, ma anche di conoscere le attività regionali che Fabiani e Regione Toscana stanno portando avanti.

“Per noi è importante coltivare le relazioni con il governo regionale – continua Badini -. Così come facciamo con i parlamentari eletti sul territorio, tenere un filo che serva a far conoscere la realtà locale e a portare avanti idee e proposte è fondamentale. Crediamo che sia un modo anche per dimostrare ai cittadini che lavoriamo con passione ed attenzione”.

L’incontro, ci tengono a far sapere dal Pd di Castel del Piano, si svolgerà nel circolo di piazza Garibaldi per “perseguire l’obiettivo di dare a questo spazio una valenza di punto di riferimento per la cittadinanza: uno spazio aperto in un luogo centrale e strategico del paese, dove parlare di politica, ma anche di cultura e di ciò che ci accade intorno”.