Acqua, agricoltura e conservazione del territorio: se ne parla in un incontro del Pd

Castel del Piano. Dopo l’incontro con l’onorevole Marco Simiani sulla legge per la castagna, il Pd di Castel del Piano organizza un altro incontro con un rappresentante del territorio, ancora per parlare di temi locali. Questa volta è il turno del senatore Silvio Franceschelli, che sarà a Montenero d’Orcia venerdì 16 giugno, alle 21.15, nella sala civica.

“Nell’ottobre del 2021, a Montenero d’Orcia, organizzammo un incontro pubblico per parlare di acqua, agricoltura e conservazione del territorio. Vennero fuori proposte che abbiamo fatto nostre e sostenuto, ora vogliamo riprendere quel filo per capire a che punto siamo e cosa possiamo fare in questa nuova legislatura”, commenta Federico Badini, segretario del Pd ciolo.

Il tema degli invasi, della cura del letto dell’Orcia e molto altro, fu al centro del dibattito nell’incontro di due anni fa. Il Pd di Castel del Piano si è speso per discuterne a livello regionale e nazionale.

“Sono argomenti caldi, su cui occorre fare il punto e rilanciare – continua Badini -. A livello regionale ci stiamo lavorando, ma anche a livello nazionale vogliamo fare la nostra parte. Del resto si tratta di proposte importanti, che toccano l’agricoltura e anche la lotta al cambiamento climatico”.

L’evento, seppur organizzato dal Partito Democratico, sarà aperto a tutti.

“Il nostro impegno non si riassume solo con le campagne elettorali – conclude il segretario Pd –, ma con eventi che tutto l’anno vogliono dimostrare la nostra presenza e attività sul territorio. Solo così si può creare un progetto ed un’alternativa”.