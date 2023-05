Amministrative, la Lega: “Soddisfatti per le vittorie del centrodestra nei Comuni amiatini”

Amiata (Grosseto). “Si sono concluse con due risultati positivi su due le elezioni amministrative nei Comuni amiatini coinvolti”.

A dirlo sono Gilberto Alviani, segretario della Lega Amiata, e tutti i componenti del direttivo.

“Facciamo i complimenti al confermato sindaco Luciano Petrucci – afferma il segretario – che potrà continuare la sua ottima azione amministrativa anche nei prossimi cinque anni. Nella sua azione di governo potrà contare in un consigliere esperto e competente come Lucio Leonim al quale vanno le nostre felicitazioni per il risultato personale r,ggiunto”.

Altra soddisfazione a Castell’Azzara. “Un altro applauso va al neo sindaco di Castell’azzara Tullio Tenci – prosegue la nota della sezione Amiata -. La sua lista, che ha sconfitto la lista appoggiata dalla sinistra e da Italia Viva, ha saputo attrarre consensi e ha attratto valide personalità che siamo certi sapranno governare con attenzione. Questi risultati positivi ci daranno la spinta giusta per affrontare le prossime sfide elettorali che ci attendono nel 2024 nel segno di un centrodestra unitario, inclusivo e vincente”.