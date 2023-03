Pd, al via il tesseramento: il circolo del paese organizza due appuntamenti

Castel del Piano. Il tesseramento del Partito Democratico è stato riaperto a livello nazionale subito dopo la vittoria di Elly Schlein e immediatamente ha registrato numeri positivi con migliaia di nuovi iscritti a livello nazionale.

Come iscriversi al Pd

Per non perdere quest’onda e aprirsi alla partecipazione, l’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano ha organizzato due appuntamenti per lanciare il tesseramento anche nel paese amiatino. Domenica 12 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, e giovedì 16 marzo, dalle 18.30 alle 20, il circolo “M.Pieri” in piazza Garibaldi sarà aperto a tutti.

“Vogliamo aumentare la partecipazione all’interno del partito locale, coinvolgendo chi è venuto alle primarie e si aspetta un cambio di passo del partito. Questo potrà avvenire anche grazie all’impegno di ogni singola persona”, afferma Federico Badini, segretario del circolo locale.

Domenica, oltre alla possibilità di tesserarsi, ci sarà anche l’occasione di assistere alla prima assemblea nazionale con il discorso di insediamento di Elly Schlein.

“Il nuovo Partito Democratico potrà nascere tenendo insieme chi ne fa già parte e chi vuole entrare a farne parte. Solo così potremmo discutere ed individuare idee e programmi utili a cambiare le cose. Questa è l’indicazione data dalla neo segretaria nazionale Schlein, ma è anche quello che vogliamo fare a Castel del Piano e sull’Amiata – conclude Badini -. C’è da costruire un ponte con la società e le comunità: questo nuovo percorso inizia anche così“.