“A caccia di parole”: al teatro comunale un’avventura interattiva dedicata ai bambini

Cinigiano (Grosseto). Domenica 16 marzo, alle 17.30, il teatro comunale di Cinigiano si trasformerà in un’officina delle favole, dove l’immaginazione prenderà forma grazie all’evento “A caccia di parole: l’avventura che crea storie“, un’avventura interattiva e originale ideata dall’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps e Clorofilla Poetry, che coinvolgerà i bambini in un’esperienza unica di storytelling.

Due squadre di giovani partecipanti, provenienti dalle classi III, IV E V della scuola primaria “Alfiero Grazi” di Cinigiano, si sfideranno in un’entusiasmante “caccia al tesoro”, alla ricerca di quattro parole chiave che serviranno da base per la creazione di una storia originale. Attraverso indizi e giochi divertenti, i bambini metteranno alla prova la loro abilità di problem solving e la loro fantasia, collaborando per raggiungere l’obiettivo finale.

Una volta raccolte le quattro parole, le squadre si cimenteranno nella creazione di un racconto, dando vita a personaggi, luoghi e avventure straordinarie.

L’evento “A caccia di parole” è un’occasione per stimolare la creatività dei bambini, incoraggiandoli a esprimere la propria immaginazione e a sviluppare le proprie capacità narrative. Un evento unico, dove i bambini diventano i protagonisti sul palco, dando vita a storie fantastiche con la loro immaginazione e le loro parole.

Mentre i piccoli si divertono a creare e recitare, i genitori si godono lo spettacolo dalla platea, ridendo e lasciandosi sorprendere dalle avventure dei loro figli. Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, dove la creatività dei bambini illumina il palco e il divertimento dei genitori riempie la sala.

Lo spettacolo è scritto da Andrea Lanzini, Alessio Spetale ed Erika Fiesoli e si inserisce nel ricco programma di eventi culturali della stagione teatrale 2024-2025, ideata e diretta dall’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps.