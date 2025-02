“La Mandragola”: la commedia in scena al Teatro degli Unanimi

Table of Contents

Grosseto. Prosegue la stagione teatrale 2025 dei Teatri d’Amiata, che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, le amministrazioni comunali di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni montani dell’Amiata grossetana.

Prossimo spettacolo è “La Mandragola”, capolavoro di Niccolò Machiavelli, portato in scena dalla compagnia Stivalaccio Teatro. È previsto un doppio appuntamento al Teatro degli Unanimi di Arcidosso: mercoledì 19 febbraio, alle 21, e giovedì 20 febbraio, alle 10, matinée per le scuole.

“La Mandragola”, un classico della commedia dell’arte, intreccia il raffinato stile umanista con elementi popolari, creando secondo molti la “commedia perfetta”. Dietro la leggerezza del tema, si cela una critica pungente all’ipocrisia religiosa e ai valori familiari.

Informazioni e biglietteria

Biglietti

Posto unico intero 12 euro / ridotto 11 euro

Biglietto ridotto al costo di 8 euro, riservato agli studenti delle Università possessori della carta Studente della Toscana e alla promozione biglietto Futuro under 30, in collaborazione con Unicoop Firenze, per gli abbonati alle stagioni teatrali dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Santa Fiora.

Riduzioni riservate ai possessori della Carta dello spettatore Fts (solo per i biglietti) e agli over 65

Informazioni e prenotazioni

Biblioteca comunale di Arcidosso (prenotazioni per gli spettacoli al Teatro degli Unanimi), in piazza Indipendenza 30, ad Arcidosso – Tel. 0564.965057, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.

Associazione compagnia teatrale “Nè Arte Né Parte” (prenotazioni per gli spettacoli al Teatro degli Unanimi e al Teatro Amiatino) – Cell. 347.9081631, da lunedì a sabato, dalle 15 alle 19, contattabile anche tramite messaggio WhatsApp.

I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera degli spettacoli al Teatro degli Unanimi, in piazza Cavallotti 4 ad Arcidosso, o al Teatro Amiatino, in piazza Arcipretura a Castel del Piano.

Per informazioni: comune.arcidosso.gr.it, comune.casteldelpiano.gr.it o toscanaspettacolo.it

I prossimi spettacoli

Domenica 9 marzo, alle 21, e lunedì 10 marzo, alle 10, matinée per le scuole: al Teatro Amiatino di Castel del Piano c’è “La patente u picciu” di Luigi Pirandello, adattamento drammaturgico e regia di Fulvio Cauteruccio, con Massimo Bevilacqua, Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo, voce recitante di Ninni Bruschetta, produzione della Compagnia Krypton.

Sabato 22 marzo (alle 21) al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch in “Una giornata qualunque”.

Sabato 5 aprile (alle 21) “God save the sex”, scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro, al Teatro Amiatino di Castel del Piano.

Domenica 13 aprile (alle 21), sul palco del Teatro degli Unanimi di Arcidosso, “Il coccodrillo”, tratto da Fëdor Dostoevskij, di e con Tommaso Taddei.