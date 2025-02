“La casa nasconde”: un viaggio emozionale tra musica e poesia al teatro comunale

Cinigiano (Grosseto). Domenica 16 febbraio, alle 17.30, preparatevi a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Avete mai suonato un campanello che sa di ricordi? Domenica 16 febbraio, alle 17.30, il teatro comunale di Cinigiano aprirà le porte di una “casa” speciale, uno scrigno di emozioni, storie e melodie che aspetta solo di essere scoperto.

“La casa nasconde”, l’ultimo spettacolo di Danna e Max Panunzi, è un’esplosione di poesia e musica che vi trasporterà in un universo di emozioni indimenticabili. Un viaggio attraverso le radici, l’anima e gli incontri che ci cambiano la vita.

Lo spettacolo

Quante volte abbiamo cercato qualcosa disperatamente, convinti di averlo perso per sempre, per poi ritrovarlo nel posto più inaspettato della nostra casa? Un vecchio proverbio recita: “La casa nasconde, non ruba“, un modo per ricordarci che a volte gli oggetti semplicemente si “nascondono” in attesa di essere ritrovati. E quando finalmente li ritroviamo, le emozioni che proviamo sono uniche. Un mix di piacere, stupore, sollievo e persino un pizzico di imbarazzo per non aver pensato di cercare in quel determinato posto prima. È come se il tempo si fermasse per un istante e una piccola parte del nostro passato tornasse a farci visita.

Danna e Max Panunzi vi invitano a scoprire come la loro “casa” custodisce storie, ricordi ed emozioni, proprio come una vera casa. Un viaggio attraverso le radici, l’anima e gli incontri che ci cambiano per sempre.

Chi sono Danna e Max Panunzi?

Danna, classe 1997, è una poetessa e performer salernitana, cresciuta in Abruzzo e laureata in Anglistica e Americanistica in Germania. Tornata in Italia, ha co-fondato il collettivo di poesia performativa “Ossi di Nutria” e contribuisce al progetto di poesia performativa queer “Questa Cosa Queer”. Nel 2022 ha pubblicato con Officina Milena il “Grimorio dei sette anni”. Ha rappresentato l’Abruzzo e il Molise alle finali nazionali di poetry slam del 2024 ed è co-coordinatrice Lips per la regione Toscana.

Max Panunzi, classe 2000, è un chitarrista jazz abruzzese. Studia chitarra jazz al conservatorio di Perugia, dove attualmente vive. Ha suonato per Umbria Jazz nel 2022 e nel 2023 e continua a portare avanti progetti che spaziano tra vari generi e obiettivi. Con influenze provenienti dalla musica jazz, rock e pop, specialmente americana, è appassionato di sambuca e del fumetto “Spiderman”.

L’evento è organizzato dall’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps, che ha in gestione il teatro comunale, ed è il secondo dei quattro appuntamenti della stagione teatrale 24-25, dedicati alla poesia.

Dichiara Andrea Lanzini, presidente dell’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps : “La poesia è un linguaggio universale che parla direttamente al cuore e all’anima. È un modo per esprimere emozioni, pensieri e idee in modo profondo e significativo. In un mondo sempre più frenetico e superficiale, la poesia ci invita a fermarci, a riflettere e a connetterci con la nostra umanità più profonda. Proporre la poesia, sopratutto in un contesto come il nostro teatro, significa offrire al pubblico un’occasione unica per scoprire la bellezza e la potenza di questa forma d’arte. Significa creare uno spazio di ascolto, di condivisione e di dialogo, dove le parole e le emozioni possono risuonare liberamente. Credo che la poesia abbia un ruolo fondamentale nella nostra società. Ci aiuta a capire chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Ci spinge a interrogarci sul senso della vita, sulla natura dell’amore e sulla bellezza del mondo che ci circonda. Per concludere, è per questo motivo, come associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps, che siamo orgogliosi di proporre questo ciclo di incontri. Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza culturale ricca e stimolante, capace di aprire nuove prospettive, anche ai più giovani. Non mancate. ‘La casa nasconde’ è un’esperienza unica e irripetibile che vi farà sognare ad occhi aperti, un invito a trovare un pezzetto di voi stessi in ogni storia, in ogni suono”.

Informazioni e prenotazioni: cell. 334.6552360. Ingresso ad offerta