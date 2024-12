Un Capodanno a ritmo di musica: Santa Fiora si prepara a dare il benvenuto al 2025

Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora si prepara a festeggiare l’ultimo dell’anno in piazza Garibaldi, martedì 31 dicembre, a partire dalle 22, con il concerto dal vivo dei “The Hills Guys”, una band senese composta da voce, sax, chitarra, basso e batteria che farà rivivere i mitici anni ’50 e ’60 con i classici del Rock and Roll, lasciando uno spazio anche ad altri generi come il blues e lo swing.

Il divertimento continua fino a tarda notte con Coqò Djette, una dj selecter italiana che vanta partecipazioni a manifestazioni e festival internazionali e condivisioni di palco con Roy Paci, Asian Dub Foundation, Alpha Blondy, Nada, Finardi, Colapesce. Conquisterà il pubblico con la sua selezione di world music, global bass, elettronica e insolite canzonette anni ’50 e ’60 in vinile. Aprirà la sua borsa di dischi per creare nuovi mondi con vinili polverosi. Eclettica, ironica con il suo gusto elegante e retrò.