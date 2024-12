Tornano i “Presepi in rima” nella frazione

Salaiola (Grosseto). Una magia può essere rappresentata. Questa è l’idea che guida i “Presepi in rima” della Salaiola, piccola località situata a pochi chilometri da Arcidosso, sull’Amiata.

Libertà creativa e spirituale di preparare e di rappresentare la natività di Gesù e di farlo in qualsiasi modo forma e dimensione unendolo ad una descrizione in versi di quanto espresso.

Salaiola, per il dodicesimo anno, è il contenitore dove arrivano piccoli e grandi presepi accompagnati dalle parole in rima a voler rendere esplicito il desiderio umano di trascendenza. Salaiola accoglie e diviene così, a sua volta, un grande presepe in cui risuona l’eco della storia di Gesù.

Il percorso è scandito da una volontà individuale che diventa collettiva nella sacralità simbolica del villaggio di Gesù e nelle parole dei vari autori. Questa spontaneità e casualità dell’adesione rende l’appuntamento ogni anno diverso e originale, carico di sentimento. Gli stessi visitatori mutano e da osservatori partecipano come protagonisti di un grande rito sociale e spirituale.

La chiesa sarà aperta con orario di visita dalle 10 alle 18.30.