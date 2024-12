Torna la stagione teatrale sull’Amiata: in programma sei spettacoli

Arcidosso (Grosseto). Gaia Nanni, Gaia De Laurentis, Bobo Rondelli, Andrea Rivera e Stefano Santomauro sono alcuni tra i protagonisti del cartellone della stagione dei Teatri d’Amiata, che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, le amministrazioni comunali di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana.

La campagna abbonamenti è aperta fino al 19 gennaio.

“La stagione teatrale del Teatro degli Unanimi e del Teatro amiatino – afferma Federico Badini, consigliere di Castel del Piano – propone cultura e contemporaneamente offrirà agli spettatori l’’impegno e la freschezza delle nuove produzioni in scena in Italia. Con interpreti di grande fama capaci di catturare l’attenzione degli appassionati di teatro e non solo”.

“Quella che i Comuni di Castel del Piano e di Arcidosso hanno allestito– commenta Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano – è una stagione (6 spettacoli in tutto) frutto di un’idea comune di spettacolo che mescola prosa, musica e titoli classici, ma anche diverse novità”.

“Realizzare e proporre una stagione teatrale – commenta Ugo Quattrini, assessore del Comune di Arcidosso – è un progetto impegnativo. Sono necessarie risorse e bisogna compiere scelte coerenti con i bisogni delle comunità. La collaborazione con Castel del Piano rafforza la proposta culturale e di spettacolo e la rende più ricca e articolata. Grazie al contributo di Fondazione Toscana Spettacolo i due teatri saranno aperti ad una stagione di qualità ed equilibrata che spazierà da grandi autori a innovative proposte”.

“Siamo molto soddisfatti – spiega Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus – di rinnovare anche per la stagione 2024/25 le collaborazioni con il Comune di Arcidosso per il Teatro degli Unanimi e con il Comune di Castel del Piano per il Teatro amiatino. Un impegno che ci consente di dare vita a un cartellone firmato da autori e interpreti in grado di coinvolgere ed emozionare gli spettatori. Un progetto culturale pensato per il territorio e per i cittadini”.

Il programma

Il primo appuntamento, domenica 19 gennaio (alle 21, come per tutti gli altri spettacoli), è al Teatro degli Unanimi di Arcidosso con Gaia Nanni, protagonista di “La notte dei bambini”.

La storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto in una singola notte, dell’intero ospedale Meyer di Firenze, l’ospedale dei bambini. È la storia di quella volta in cui fu facile riconosce i mille fili invisibili che ci legano gli uni agli altri e tutti insieme alla nostra umanissima e buffa fragilità̀.

La stagione prosegue al Teatro amatino di Castel del Piano sabato primo febbraio (alle 21), quando Bobo Rondelli e Andrea Rivera porteranno in scena “Beckett’Aspetti? non ci prenderanno mai!”.

Due uomini si trovano senza conoscere il motivo sotto processo. O forse, visto il loro passato e presente artistico il perché lo si può immaginare. Ma la loro condizione riguarda solo se stessi o anche il pubblico presente e assente? Lo spettacolo assomiglia ad un processo kafkiano o forse ricorda “Aspettando Godot” e infatti la domanda che pongono a sé stessi ed al pubblico ogni sera è la seguente: “Beckett’aspetti?”.

Mercoledì 19 febbraio (alle 21) e giovedì 20 febbraio, alle 10, matinée per le scuole: al Teatro degli Unanimi di Arcidosso arriva Stivalaccio Teatro con “La Mandragola”.

“La Mandragola”, capolavoro di Niccolò Machiavelli, intreccia il raffinato stile umanista con elementi popolari, creando secondo molti la “commedia perfetta”. Dietro la leggerezza del tema, si cela una critica pungente all’ipocrisia religiosa e ai valori familiari.

Domenica 9 marzo, alle 21, e lunedì 10 marzo, alle 10, matinée per le scuole: al Teatro amiatino di Castel del Piano c’è “La Patente”.

Rosario Chiarchiaro, il protagonista reso celebre da Totò nel film del 1954, incarna una vittima delle credenze e delle dicerie che sfociano in ingiustizie devastanti. Sebbene ambientata negli anni Venti, la sua vicenda risuona con la drammaticità delle problematiche contemporanee, rendendolo un personaggio universale.

Sabato 22 marzo (alle 21) al Teatro Unanimi di Arcidosso, Gaia De Laurentiis, Stefano Artissunch in “Una giornata qualunque”.

Giulia è una manager disperata che vuole suicidarsi, ma la vicenda del suo suicidio si risolve in maniera comica e grottesca in quanto tutto concorre a far sì che lei non raggiunga il suo scopo. Commedia divertente e vivace che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame.

“God save the sex”, scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro, è lo spettacolo in programma al Teatro amiatino di Castel del Piano sabato 5 aprile (alle 21).

“God save the sex” è un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà. Un racconto comico di quello che il mondo è diventato da quando abbiamo smesso di fare sesso.

Ultimo appuntamento in cartellone domenica 13 aprile (alle 21): sul palco del Teatro degli Unanimi di Arcidosso “Il Coccodrillo”, da Fëdor Dostoevskijdi e con Tommaso Taddei

Nella San Pietroburgo degli anni Sessanta dell’Ottocento, un curioso spettacolo attira l’attenzione dei passanti: un coccodrillo esposto a pagamento. Il funzionario Ivan Matveic decide di vedere l’animale, ma l’incontro prende una piega surreale: il coccodrillo lo inghiotte vivo. Sorprendentemente, non solo sopravvive, ma abbraccia la sua nuova condizione, rifiutando il salvataggio e proclamando di voler migliorare il genere umano dalla sua inedita dimora.

Informazioni e biglietteria

Abbonamento a 7 spettacoli:

posto unico intero 72 euro/ ridotto 65 euro.

Biglietti:

posto unico intero 12 euro/ ridotto 11 euro. Biglietto ridotto ad 8 euro, riservato agli studenti delle Università possessori della carta dello studente della Toscana e alla promozione biglietto futuro under 30, in collaborazione con Unicoop Firenze.

Riduzioni riservati ai possessori della Carta dello spettatore Fts (solo per i biglietti) e agli over 65.

Informazioni e prenotazioni

Biblioteca comunale di Arcidosso (prenotazioni agli spettacoli del Teatro degli Unanimi), in piazza Indipendenza 30, ad Arcidosso; tel. 0564.965057, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.

Associazione compagnia teatrale “Né arte né parte” (prenotazioni agli spettacoli del Teatro degli Unanimi e del Teatro amiatino); cell. 347.9081631, da lunedì a sabato, dalle 15 alle 19, contattabile anche tramite messaggio Whatsapp.

Gli abbonamenti e i biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera degli spettacoli al Teatro degli Unanimi, in piazza Cavallotti 4 ad Arcidosso, al Teatro Amiatino, in piazza Arcipretura a Castel del Piano.

Informazioni: