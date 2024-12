Il Natale accende il paese: ecco il programma di tutti gli eventi per le festività

Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora si immerge nella magia del Natale con la tradizionale accensione dell’albero in programma venerdì 6 dicembre, alle 16, in piazza Garibaldi. All’evento parteciperanno i bambini delle scuole elementari. Nello stesso pomeriggio aprirà l’Angolo del Natale, organizzato in collaborazione con l’associazione Pro Loco, Intercomunale e la Compagnia degli Arcieri di Santa Fiora.

“A Santa Fiora il Natale si vive intensamente e con allegria – commenta Serena Balducci, assessore comunale alla cultura e al turismo – grazie al grande coinvolgimento delle associazioni locali che attraverso la generosità dei volontari garantiscono un mese di eventi che raccontano la bellezza delle tradizioni e l’accoglienza genuina e calorosa della nostra comunità. Anche quest’anno abbiamo il piacere di proporre la rappresentazione del presepe vivente in notturna, il 27 dicembre, alle 21. Il 28 dicembre sarà la giornata dedicata ai giochi della tradizione, gestiti dalle associazioni, quindi la totara, il torneo di panforte, la tombola, il mercante in fiera e lo shootout artigiano, e non mancheranno cose da mangiare tipiche del Natale, anche a base della nuova farina di castagne.

Poi, come da tradizione anticiperemo i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, con la grande festa della Fiaccolata, la sera del 30 dicembre: le vie del centro storico, che durante questo evento diventano un fiume di persone, si accenderanno e si scalderanno con i riti del fuoco tra musica e buon cibo. Il 31 dicembre continueremo a festeggiare in piazza con la musica, per salutare il vecchio anno ed accogliere tutti insieme il 2025. Altro momento di grande emozione sarà il concerto del Capodanno a cura della Filarmonica Pozzi il 1° gennaio, alle 17.30 al Teatro Camilleri, per poi chiudere nel segno della tradizione con le Befanate. A completare il programma delle festività natalizie ci saranno tante altre iniziative: dalle escursioni, fino ad attività pensate per i bambini, senza tralasciare le proiezioni di film a teatro, che sono la grande novità di quest’anno”.

“L’idea di proporre per il Natale la proiezione di film – spiega Beatrice Forteschi, consigliera comunale con delega a istruzione, associazioni e volontariato – è nata su sollecitazione di alcuni cittadini e, non avendo una sala cinematografica stabile, ci siamo attivati per sperimentare questo tipo di offerta a partire dal periodo delle festività natalizie. È anche un modo per utilizzare il teatro appieno e con modalità differenti e per avvicinare un pubblico nuovo. Tra l’altro, faremo una proiezione la mattina, riservata alle scuole medie e superiori, che vedranno il film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, in modo da affrontare con loro un argomento di attualità, come la piaga del bullismo e del cyberbullismo omofobo. Lo stesso film sarà proiettato per i cittadini domenica 8 dicembre, alle ore 17.”

Il programma degli eventi natalizi

Ecco il programma.

Venerdì 6 dicembre:

ore 16.00 in piazza Garibaldi “Scocca la freccia che accende la magia del Natale…”. Accensione dell’albero con i bambini delle scuole elementari di Santa Fiora e l’Angolo del Natale, in collaborazione con associazione Pro Loco, Intercomunale e la Compagnia degli Arcieri di Santa Fiora.

Sabato 7 dicembre:

ore 11.00 nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla Santa Messa in onore di Santa Barbara, organizzata dalla parrocchia di Santa Fiora e Selva e dall’associazione Minatori per il Museo. Seguirà la processione verso il monumento ai minatori, con la partecipazione della Filarmonica Gioberto Pozzi;

a Bagnolo tradizionale pranzo di Santa Barbara al ristorante Il Fungo di Bagnolo (informazioni e prenotazioni: cell. 347.7036157). ore 17.00 al Teatro Camilleri, spettacolo teatrale “Accidenti a quel giornaccio … storie di uomini e ominidi”, di Irene Paoletti;

Domenica 8 dicembre:

ore 8.45 visita guidata al Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e, a seguire, alla Miniera del Siele da raggiungere in modo autonomo. Prenotazione obbligatoria al numero 371.6219625. Evento organizzato da associazione Minatori per il Museo; Comune di Santa Fiora; Pro Loco di Santa Fiora e Pro Loco di Piancastagnaio;

Sabato 14 dicembre (fino a lunedì 6 gennaio):

ore 16.30 nella sala del Popolo, “L’acqua racconta”, inaugurazione della mostra di pittura di Paola Bucci.

Sabato 14 dicembre:

ore 21.15 al Teatro Andrea Camilleri “Sempre fiori mai un fioraio”, con Pino Strabioli, per la stagione teatrale 24/25, a cura della Fondazione Santa Fiora Cultura.

Domenica 15 dicembre

ore 17.00 al Teatro Andrea Camilleri “Ciak a teatro!”, proiezione del film “Cabrini” di Alejandro Monteverde. Biglietteria a partire dalle 16.00 al teatro.

21/22/29 dicembre:

ore 16.30 (ritrovo all’ufficio turistico in piazza Garibaldi 25), visite guidate del centro storico di Santa Fiora alla scoperta degli angoli più suggestivi e delle tradizionali fiaccole. Inclusa la visita al Parco della Peschiera. Durata 2 ore. Costo: 12 euro a persona; gratis sotto i 16 anni. Informazioni e prenotazioni: cell. 371.6219625.

Domenica 22 dicembre:

ore 9.00-14.00 in piazza Garibaldi (ritrovo) torneo della zucca a cura della Compagnia Arcieri di Santa Fiora.

Lunedì 23 dicembre:

ore 16.00 al Cappellone “Dire, Fare, Natale…”, laboratori per bambini a cura di AccogliAmiata Aps.

Martedì 24 dicembre:

ore 16.00 in piazza Garibaldi “Arriva Babbo Natale”, Babbo Natale con la slitta e con i suoi Elfi per donare tanti regali a grandi e piccini, a cura di Intercomunale Santa Fiora (informazioni al numero 371.6219625)

Giovedì 26 dicembre:

ore 17.30 alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla Concerto di Natale. Le più belle canzoni di Natale interpretate dalla Corale C. Vestri;

Venerdì 27 dicembre:

ore 9.00 visita guidata dal Museo delle Miniere di Mercurio fino alla chiesa di Sant’Antonio, con possibilità di partecipare a prove libere di tiro con l’arco. Costo: 15 euro; gratis sotto i 16 anni. Informazioni e prenotazioni al numero 329.0216464;

Sabato 28 dicembre:

dalle 16.00 fino a tarda notte , in piazza Garibaldi “Andamo a giocà”, le associazioni in piazza, i giochi del Natale e assaggi tradizionali (tombola, mercante in fiera, totara, shootout artigiano e torneo di panforte;

Domenica 29 dicembre:

dalle 10.00 sotto al portone Vintage Market;

Lunedì 30 dicembre:

ore 18.00 in centro storico canti di Natale sotto l’albero e la Fiaccolata.

Martedì 31 dicembre:

ore 22.00 in piazza Garibaldi “Ultimo dell’anno in piazza” con The Hills Guys e a seguire Cocò Dj.

Dal 31 dicembre e 4 gennaio:

ore 9.00 (ritrovo al Museo delle Miniere di Mercurio), trekking dal Museo delle Miniere di Mercurio allo stabilimento dell’Acquedotto del Fiora, attraverso il percorso del fuoco e dell’acqua alla scoperta delle risorse del sottosuolo. Costo: 12 euro a persona; gratis sotto i 16 anni. Informazioni e prenotazioni: cell. 329.0216464.

Mercoledì 1° gennaio:

ore 17.30 al Teatro Andrea Camilleri concerto di Capodanno. Tradizionale concerto della Filarmonica G. Pozzi.

Giovedì 2 gennaio:

ore 16.00 al Cappellone “Dire, Fare, Natale…”, laboratori per bambini a cura di AccogliAmiata Aps.

Venerdì 3 gennaio:

ore 16.00 nel centro storico di Santa Fiora “Dire, Fare, Natale…Caccia al Pandoro!”. Caccia al tesoro per bambini a cura di AccogliAmiata Aps

Domenica 5 gennaio:

ore 17.00 Befanate tradizionali, canti della Befana nelle frazioni di Santa Fiora.

Lunedì 6 gennaio:

ore 15.30 in piazza Garibaldi “Arriva la Befana”;

in piazza Garibaldi “Arriva la Befana”; ore 17.00 al Teatro Andrea Camilleri “Ciak a teatro!”. Proiezione del cartone animato “Robot selvaggio” di Chris Sanders. Biglietteria a partire dalle ore 16.00 al teatro.

Informazioni: ufficio turistico in piazza Garibaldi 25 a Santa Fiora (cell. 371.6219625, e-mail santafioraturismo@gmail.com)