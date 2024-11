“47 morto che parla”: lo spettacolo in scena al Teatro degli Unanimi

Arcidosso (Grosseto). Continua la stagione teatrale amatoriale del Comune di Arcidosso, in collaborazione con la compagnia teatrale NèArte NèParte, “Autunno a Teatro”.

A salire sul palco del Teatro degli Unanimi sarà la compagnia Ridi Pagliaccio, con lo spettacolo “47 morto che parla“, dal repertorio comico di Petrolini Moliere e Plauto, testo adattato, diretto e interpretato da Giacomo Moscato.

Il barone Antonio Peletti è un uomo avaro e scorbutico convinto che tutti (familiari, servitori e conoscenti) cerchino di derubarlo; di fatto possiede un “tesoretto” a cui altri ambiscono, ma si tratta di una cassetta piena di gioielli che suo padre, in punto di morte, aveva voluto lasciare in eredità per metà al nipote Gastone, figlio di Antonio, e per metà al Comune, affinché erigesse una scuola elementare nel paese. Il barone, pur di negare non solo il possesso, ma l’esistenza stessa della cassetta, si finge povero e costringe alla povertà tutta la sua famiglia. Per entrare in possesso della legittima eredità, Gastone da un lato e il Comune dall’altro dovranno escogitare un piano… “infernale”!

L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle 21.15. Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare i biglietti. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347.9081631 (Irene). Per chi prenota sarà obbligatorio presentarsi alla biglietteria entro le 21.00 per non perdere il diritto al posto prescelto.

La compagnia laboratorio Ridi Pagliaccio di Grosseto nasce 30 anni fa ed è una delle realtà artistiche più importanti e prolifiche della provincia di Grosseto. Questo grazie anche e soprattutto ad uno dei suoi fondatori, Giacomo Moscato: attore, regista, scrittore, organizzatore e persona di grande umanità per questo suo impegno in campo artistico e letterario, lo scorso fine settimana ha meritatamente ottenuto il primo premio “Pomeriggi culturali” a Villa Donati.

I prossimi spettacoli

Ultimo spettacolo della rassegna sabato 30 novembre, “Sarto per signora”, della compagnia Il Canovaccio di Pisa, commedia brillante in 3 atti di Georges Feydeau, autore di spicco del vaudeville francese.

L’intera vicenda ruota intorno al dottor Moulineaux che ha vissuto fino a pochi mesi prima una vita da libertino. Poi il matrimonio con Yvonne, ma le vecchie abitudini sono dure a morire e il dottore è costretto, per coprire i suoi tradimenti, a sotterfugi e bugie che hanno dell’incredibile.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.00.

Biglietti: