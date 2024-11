La stagione teatrale scalda i motori: superato il numero degli abbonati dell’anno scorso

Santa Fiora (Grosseto). Sono già 118, più numerosi dello scorso anno, gli abbonati che hanno voluto assicurarsi uno dei 208 posti a sedere al teatro comunale Andrea Camilleri di Santa Fiora

Merito della nuova stagione, realizzata dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con il contributo del Comune di Santa Fiora, che propone otto spettacoli di altissimo livello, molti dei quali unica rappresentazione in Toscana.

«Una stagione di città per dare la possibilità a tutti di non doversi spostare troppo da casa per poter vedere grandi testi e grandi artisti. La campagna abbonamenti ha superato il record dello scorso anno, ciò vuol dire che l’appuntamento alla stagione del Camilleri sta acquisendo importanza tra i cittadini. Con questa stagione, denominata “Un altro viaggio”, esploriamo la profondità e la varietà dell’esperienza teatrale, invitando il pubblico a un viaggio culturale che tocca varie corde», spiega Roberto Nicorelli, direttore artistico del teatro.

«Le forme di spettacolo dal vivo – commenta Serena Balducci, assessore alla cultura del Comune di Santa Fiora – sono parte importante della qualità del vivere a Santa Fiora. È così per ‘Santa Fiora in Musica’ e per la stagione teatrale, a cui vorremmo che ogni cittadino curioso si avvicinasse da solo, o con la propria famiglia, con un amico, oppure con i propri bambini. Garantire, infatti, nei nostri piccoli paesi la fruizione di tutte le forme di espressione artistica, è parte integrante di essere cittadini di Santa Fiora. La stagione teatrale non è, dunque, qualcosa di più, ma un elemento essenziale della stagione autunno invernale, a cui tutti possono tranquillamente prendere parte e magari restare piacevolmente sorpresi.»

Dalla prosa classica alla musica dal vivo, le serate al Camilleri promettono di coinvolgere e divertire, anche grazie ad attori noti al pubblico per i loro successi al cinema e in tv.

È il caso di Stefano Fresi, protagonista della serie televisiva “Kostas”, dove ha interpretato l’ispettore omologo greco del nostro Montalbano, come a chiudere un cerchio su questo palcoscenico tanto caro ad Andrea Camilleri, ideatore del commissario siciliano. Lo scrittore, infatti, per anni ha trascorso lunghi periodi a Santa Fiora.

Fresi andrà in scena domenica 24 novembre, alle 18, con “Dioggene”, il racconto della vita di Nemesio Rea, un attore che riflette su diversi momenti della sua esistenza. Attraverso tre quadri chiave: la partecipazione di Nemesio alla battaglia di Monteaperti, la fine della relazione con la moglie e la scelta di cercare una felicità più autentica, come l’antico filosofo Diogene.

Il cartellone del Camilleri, però, riserva altri spettacoli di prim’ordine: il 14 dicembre si potrà assistere a “Sempre fiori mai un fioraio”, un omaggio a Paolo Poli, interpretato da Pino Strabioli, che celebra l’arte e la vita del geniale attore toscano. Il 28 dicembre, invece, sarà la volta di “Gentiluomo in mare”: un monologo con Maria Paiato, per riflettere sulla vita.

“Un giorno come un altro” è, invece, una commedia sulle disillusioni della democrazia, con Carlo De Ruggieri e Luca Amorosino e sarà a Santa Fiora sabato 11 gennaio 2025.

Arianna Ninchi, invece, il 2 febbraio interpreterà “Suora Mamma e Suora Babbo”, un toccante testo sull’Olocausto, mentre il 28 febbraio sarà “BekSteig”, lo spettacolo musicale del duo ‘Ebbanesis, ad esplorare l’identità femminile attraverso la musica.

Il 15 marzo, poi, il collettivo Confine Zero proporrà “Nuvole”, una rilettura della divertente commedia di Aristofane, uno dei più grandi classici dell’antichità, che affronta però un tema molto contemporaneo come quello dei debiti.

Spetterà infine al cantautore Ron concludere il 4 aprile la stagione 2024/25, con una serata in cui si racconterà al pubblico, con musica e parole.

Per abbonarsi c’è tempo fino a domenica 24 novembre. L’abbonamento si può acquistare al botteghino del teatro, in via San Rocco 13, il sabato dalle 15 alle 18.30, al costo di 90 euro.

I biglietti di ciascuno spettacolo, invece, sono già disponibili online su: www.ticketone.it.

Per ulteriori informazioni: