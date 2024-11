“Una tranquilla confusa giornata”: lo spettacolo in scena al Teatro degli Unanimi

Arcidosso (Grosseto). Dopo il successo della prima serata, continua la nuova edizione della stagione teatrale amatoriale del Comune di Arcidosso in collaborazione con la compagnia teatrale NèArte NèParte, “Autunno a Teatro“, arrivata alla ventiduesima edizione.

Lo spettacolo

A salire sul palco del Teatro degli Unanimi sarà la compagnia La Prova generale di Ribolla con lo spettacolo “Una tranquilla confusa giornata”, per la regia di Massimiliano Gracili. Uno strano personaggio irrompe in una casa di due coniugi, con la pretesa di continuare una storia con la moglie, Laura, con la quale ha avuto, così pare, un’occasionale avventura dopo vari drink consumati insieme. Il marito di lei, un tranquillo signore un po’ logorroico con continue domande e con la passione del giardinaggio, si trova a dover cercare di capire ed affrontare argomentazioni, poco chiare per lui, che la moglie inventa li per lì per giustificare la presenza dello strano individuo in casa. Poi, sul più bello, irrompe anche una bella ragazza, la sua segretaria, con la quale, pare, che anche l’avvocato abbia avuto una storia durante un party in ufficio…

L’appuntamento è per sabato 16 novembre alle 21.15. Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare i biglietti. Per informazioni e prenotazioni contattare il seguente numero: 347.9081631 (Irene). Per chi prenota sarà obbligatorio presentarsi alla biglietteria entro le 21.00 per non perdere il diritto al posto prescelto.

La compagnia La Prova generale nasce il 2 Luglio 2017 dalla volontà di un gruppo di amici provenienti da varie compagnie della provincia, uniti dal desiderio di cimentarsi nell’interpretazione di commedie che spaziano dal classico al vernacolo, per divertirsi e far divertire il pubblico. La compagnia organizza un festival teatrale a Ribolla da 13 anni.

I prossimi spettacoli

Sabato 23 novembre la stagione continua con “47 morto che parla”, del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio, commedia scritta da Ettore Petrolini nel 1918 e ispirata a “Aulularia” di Plauto e a “L’avaro” di Molière, ebbe una fortunatissima trasposizione cinematografica nel 1950 con la regia di Carlo Ludovico Bragaglia e la strepitosa interpretazione di Totò (da cui la celeberrima battuta “E io pago!”).

Ultimo spettacolo della rassegna sabato 30 novembre, “Sarto per signora”, della compagnia Il Canovaccio di Pisa, commedia brillante in 3 atti di Georges Feydeau, autore di spicco del vaudeville francese. L’intera vicenda ruota intorno al dottor Moulineaux che ha vissuto fino a pochi mesi prima una vita da libertino. Poi il matrimonio con Yvonne; ma le vecchie abitudini sono dure a morire e il dottore è costretto, per coprire i suoi tradimenti, a sotterfugi e bugie che hanno dell’incredibile.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.00. La campagna abbonamenti è già aperta, per informazioni e prenotazioni tel. 347.9081631 (Irene).

Abbonamenti e biglietti

Abbonamento 40,00 euro

Singolo spettacolo, biglietto intero 12,00 euro

Singolo spettacolo, ridotto 5,00 euro (minorenni, studenti scuole superiori).