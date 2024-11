Insediato il nuovo Cda di Fondazione Santa Fiora Cultura: nominata la presidente

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora ha nominato il nuovo Cda di Fondazione Santa Fiora Cultura che resterà in carica per i prossimi tre anni.

La neopresidente è Marianna Pizzetti, classe 1984, nata a Castel del Piano, cittadina di Santa Fiora, da anni attiva nella Filarmonica come flautista ed in altre importanti compagini musicali; laureata in chimica e tecnologia farmaceutica, dipendente di un’azienda privata. Marianna viene da una comprovata esperienza all’interno della Fondazione Santa Fiora Cultura, avendo svolto negli ultimi 4 anni il ruolo di vicepresidente.

Gli altri membri del Cda sono: Isabella Dessalvi, che è la nuova vicepresidente, classe 1977, residente a Santa Fiora, ex assessore alla cultura del Comune ed ex direttore operativo della Fondazione, impegnata da tempo nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative per la Fondazione Santa Fiora Cultura; Francesco Raffi, 44 anni, farmacista di Santa Fiora, clarinettista, ex presidente della Filarmonica “Gioberto Pozzi”; il pittore e scultore Tiziano Guerrini, classe 1966, figlio del pittore Renato Guerrini, vive da molti anni a Santa Fiora ed è originario di Abbadia San Salvatore, dove è titolare di una galleria espositiva; Roberto Nicorelli, docente di marketing culturale all’Accademia di Belle Arti di Roma e vicepresidente del Teatro pubblico campano, ha già fatto parte dei precedenti Cda della Fondazione Santa Fiora Cultura, curando la stagione teatrale del “Camilleri” come direttore artistico.

“Il nuovo consiglio, che racchiude varie esperienze, avrà il compito di portare avanti l’egregio lavoro del precedente Cda, che ringrazio di cuore – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – e che ha riscosso un grande successo, sia per il festival Santa Fiora in Musica che per la stagione teatrale. Crediamo nella cultura come motore di sviluppo a tal punto da aver creato nel 2015 un’istituzione culturale ad hoc per Santa Fiora, che in questi anni ha contribuito fattivamente alla crescita culturale del territorio. Le prossime sfide per il nuovo Cda saranno quelle di rinnovare l’offerta cercando un coinvolgimento sempre maggiore della popolazione locale ed un’estensione dell’attività della Fondazione ad ogni branca della cultura”.

“Proprio in quest’ottica – aggiunge Serena Balducci, assessore comunale alla cultura e al turismo di Santa Fiora – abbiamo voluto inserire nel nuovo Cda una figura come Tiziano Guerrini, con l’auspicio che la Fondazione possa iniziare ad occuparsi anche di arte, in vista della prossima apertura del Museo civico, e di tutto ciò che riguarderà gli interventi conservativi sul patrimonio storico artistico dei prossimi anni.”

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Santa Fiora nelle persone del sindaco Balocchi e dell’assessora alla cultura Serena Balducci – commenta la neopresidente Marianna Pizzetti – per la fiducia che mi hanno accordato nel conferimento di questo incarico. Ringrazio, inoltre, i consiglieri del Cda che hanno accettato di assumere questo impegno e gli ex presidenti Alessandro Ciaffarafà e Roberta Pieri, con i quali ho condiviso l’esperienza del mandato scorso, svolgendo il ruolo di vicepresidente. Con il mandato che si è appena chiuso abbiamo visto una forte crescita della Fondazione. L’obiettivo del prossimo Cda sarà quello di consolidare questo risultato continuando a garantire un’offerta culturale di altissimo livello e lavorando in sinergia con le associazioni e i cittadini affinché la cultura possa rappresentare sempre di più un’opportunità di promozione per il territorio”.

Nella foto, da sinistra: Marianna Pizzetti; Isabella Dessalvi; Francesco Raffi; Tiziano Guerrini.