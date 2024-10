Gran finale del Palio: assegnazione del Baccile alla contrada del Borgo e fuochi artificiali

Castel del Piano (Grosseto). A Castel del Piano c’è una stagione in più: il Palio. È fatta di tante cose tutte bellissime. La passione, innanzitutto, il legame della comunità vissuta nelle divisioni fra contrade e poi la bellezza dei cavalli e il coraggio dei fantini. Il culmine sono le carriere e quei giorni in cui si respira un’aria speciale, unica.

“Con la consegna del Baccile (alla contrada del Borgo) e i fuochi artificiali in piazza possiamo salutare questo bel Palio 2024 e darci tutti l’appuntamento al 2025 – si legge in una nota del Comune di Castel del Piano -. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza, innanzitutto, coloro che hanno lavorato, lavorato, lavorato per fare in modo che tutto funzionasse bene. Grazie ai dipendenti pubblici e privati, quelli delle imprese. Grazie a chi ha documentato il Palio, a tutti gli organi di informazione che lo hanno raccontato insieme a chi lo ha fatto professionalmente e spontaneamente nei social”.

“Grazie a tutti i commercianti e a quello che chiameremo ‘pubblico”‘, ma è molto di più – termina il comunicato -. Castel del Piano è ancora più bello quando vive il Palio”.

La foto della consegna del Baccile è di Daniele Bonelli