“Tra cielo e terra”: ecco il libro sui misteri e le leggende del Monte Amiata

Arcidosso (Grosseto). A Pieve di Santa Maria in Lamula, ad Arcidosso, venerdì 11 ottobre, alle 17.30, verrà presentato il nuovo libro di Giovanni Cannavale “Tra cielo e terra: il Monte Amiata e la Pieve di Santa Maria in Lamula”.

L’evento si aprirà con i saluti del sindaco di Arcidosso Jacopo Marini e del sindaco di Castel del Piano Cinzia Pieraccini e, oltre all’autore, interverranno anche l’assessore alla cultura del Comune di Arcidosso, Ugo Quattrini, lo storico Marco Farmeschi e l’editore Mario Papalini.

Il libro

Il libro analizza i misteri e le leggende del Monte Amiata ed esplora la storia affascinante della Pieve di Santa Maria in Lamula, un’antica chiesa che custodisce simboli enigmatici legati ai bestiari medievali, alla misteriosa figura di Paganuccius, mettendo in risalto la scoperta di nuovi simboli incisi nelle pietre e l’ubicazione dei resti della cripta e probabili connessioni con i Cavalieri templari. Si tratta di un viaggio nel tempo durante il quale si potrà scoprire come la Pieve di Santa Maria in Lamula sia stata un punto di riferimento spirituale e culturale per secoli. I simboli scolpiti nelle sue pietre raccontano storie di creature mitiche e di un’epoca in cui il sacro e il profano si intrecciavano in modi sorprendenti.

L’autore

Giovanni Cannavale, è un Luogotenente C.S. dei Carabinieri in quiescenza. Ha partecipato alla missione di pace nei Balcani, ottenendo la Croce commemorativa e la Medaglia Nato. Ha preso parte ad alcune missioni di ricerca speleologica ed archeologica in Etiopia e a diverse campagne di scavo in siti archeologici preistorici. Vive sul Monte Amiata da circa 20 anni e conosce a fondo il territorio e il suo passato.

Il libro è disponibile sul sito della casa editrice Effigi: https://www.cpadver-effigi.com/blog/tra-cielo-e-terra-il-monte-amiata-e-la-pieve-di-santa-maria-in-lamula/

Per informazioni e l’invio di copie omaggio scrivere a cpadver@mac.com