“Storie di Cinema” arriva in paese: sarà ideata e progettata una serie televisiva

Santa Fiora (Grosseto). La scuola “Storie di cinema”, diretta da Francesco Falaschi, in collaborazione con il Comune di Santa Fiora, propone ai giovani, agli studenti e a tutti gli appassionati di cinema e serie tv del territorio un ciclo di sette incontri sul tema “Santa Fiora Smart Village: un progetto di serie tv”, per l’ideazione e la progettazione di una serie televisiva ambientata a Santa Fiora e sull’Amiata.

Sabato 5 ottobre, alle 17, si terrà il primo appuntamento al teatro Camilleri di Santa Fiora, per la presentazione del progetto. Nell’occasione saranno raccolte le iscrizioni.

La partecipazione al progetto è gratuita. Sarà previsto uno spazio alla fine dell’incontro, dove il pubblico potrà fare domande e interagire con Falaschi e Brizzi.

Gli incontri

Gli incontri saranno tenuti a cadenza settimanale dallo stesso Francesco Falaschi e da Alessio Brizzi, sceneggiatore e dureranno ciascuno tre ore. Avranno una duplice valenza: la prima culturale e formativa, parlando di come nasce una serie televisiva e del suo progetto produttivo, anche con la visione di filmati; la seconda valenza sarà più specificamente creativa.

Con una modalità partecipativa, ovvero con il contributo e le testimonianze dei partecipanti, sotto la guida di Falaschi e di Brizzi, saranno scritti un progetto e un soggetto di serie, con le basi della narrazione e dei personaggi, a partire dal mediometraggio già girato a Santa Fiora “Ci vuole un villaggio”, per la regia di Francesco Falaschi, che ha visto protagonista Cristiana Dell’Anna. Questo breve film funzionerà come puntata pilota. È prevista per alcuni degli incontri anche la modalità on line.

“Una bella opportunità che si è venuta a creare sul nostro territorio – afferma Serena Balducci, assessore alla Cultura di Santa Fiora – per i giovani di Santa Fiora e dell’Amiata, e per tutti gli appassionati di cinema, che desiderano avvicinarsi a questo mondo, attraverso un’esperienza concreta come quella che viene offerta dalla scuola ‘Storie di Cinema’, promuovendo la partecipazione all’ideazione e progettazione di una serie tv. Rinnoviamo pertanto a tutti gli interessati l’invito a partecipare, a partire dall’incontro di sabato 5 ottobre”.