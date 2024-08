Dilettando con Avis: Step Up Duo vince l’ultima tappa

Table of Contents

Castel del Piano (Grosseto). E’ stata una serata magica quella che Dilettando ha saputo regalare a Castel del Piano, da rivivere martedì 27 agosto, alle 21.30, e mercoledì 28 agosto, dopo la mezzanotte, su Toscana Tv, e sabato 31 agosto alle 21 e domenica primo settembre alle 14, su Siena Tv.

I premi

A vincere il premio dedicato a Mario Monaci, fondatore della Nuova Pro Loco, imprenditore illuminato e animatore culturale e sociale di Castel del Piano, è stato un duo di calisthenics e pole dance composto da Lorenzo Demi e Linda Fantacci, che hanno avuto la meglio sul virtuoso Jonathan Mazzei, abile nel suonare un medley di brani alla tastiera, e sulla cantante grossetana Caterina Guazzi, magistrale interprete della colonna sonora di Titanic. Premio Simpatia per il gruppo di hip hop delle Chipettes.

“E’ stata una sorta di semifinale anticipata – ha commentato Carlo Sestini, in merito alla puntata amiatina -, tale è stato il livello delle esibizioni che si sono alternate sul palco di piazza Garibaldi, molto apprezzate dal pubblico che ha assistito con attenta partecipazione alla serata”.

La puntata

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cinzia Pieraccini e dal presidente della Nuova Pro Loco, Federica Terzuoli. Due gli ospiti, il coro de “I Cardellini del Fontanino” e il cantautore grossetano Paolo Tenerini. Insieme a Carlo Sestini, il sempre presente Paco Perillo e la valletta Francesca Magdalena Giorgi, capaci di creare il giusto mix tra ironia e comicità come filo conduttore della kermesse. Le altre esibizioni in gara hanno visto il trombettista Alberto Bacci, i cantanti Emily Perugini, Fabio Romani, Niccolò Bruno e Paolo Ceccarelli, il poeta Silvano Bartolomei e il gruppo di twerk de Le Mele.

“E’ stata una puntata esaltante e variegata – è il commento del presidente della Nuova Pro Loco di Castel del Piano, Federica Terzuoli – di cui ringrazio in primis l’amministrazione comunale e la sezione Avis, una vera eccellenza nel panorama provinciale. Siamo felici di aver portato un momento di divertimento, di spettacolo, ma anche di riflessione intorno al tema della donazione del sangue e del plasma”.

In segno di ringraziamento la sezione Avis ha donato a tutti gli attori dell’evento un piatto, dipinto a mano dall’artista Filoni. Particolarmente toccante il momento della consegna ai vincitori del premio intitolato a Mario Monaci da parte del sindaco, della signora Liliana e di Sergio Fazzi.

Per rivivere le gesta dei dilettanti di Castel del Piano non resta altro che sintonizzarsi martedì 27 agosto, alle 21.30, e mercoledì 28 agosto, dopo la mezzanotte, su Toscana Tv (canale 18), e sabato 31 agosto, alle 21, e domenica primo settembre, alle 14, su Siena Tv (canale 91), oppure di attendere le messe in onda sulle web tv, Teatro Tv, Napoli International e ErreTv o collegarsi sulle emittenti regionali Tra Campania e Tele Marche.