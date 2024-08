Torna “Sogni d’ora”: tre giorni ricchi di iniziative dedicate ai bambini

Arcidosso (Grosseto). Il cuore di “Arcidò” sono i bambini e “Sogni d’ora” è un vero universo in cui i protagonisti saranno impegnati a rendere speciali quei momenti di incontro a misura delle bambine e dei bambini e di chi si sente ancora così. Tutti gli appuntamenti hanno l’obiettivo di accogliere, condividere e generare gioia e serenità.

Chi conosce il Dr Seuss e chi svelerà i Mistery Games di Luca Tebaldi? Siete pronti a conoscere il Circo Palacinca e a incontrare il furbo Jack, i sogni del GGG e la felicità dei Rasoterra? Saranno quattro giorni dedicati al sorriso che animeranno il Parco del Pero per poi concludersi con una festa al Castello Aldobrandesco.

Arcidosso si candida così ad essere il centro e simbolo dei bambini dell’Amiata, coadiuvata da animatori e circensi. “Sogni d’ora” è un raggio di luce fatto di giochi, indagini, parole fantastiche e bestie esotiche, alla ricerca della felicità e le piccole mongolfiere che voleranno in alto spinte dai sorrisi ne saranno il simbolo e il mezzo che porterà in cielo i sogni dei partecipanti.

Le diverse attività, organizzate dalla libreria Il Soffiasogni e dall’Aps ChissàDove (nella foto) per “Sogni d’ora” con il patrocinio del Comune di Arcidosso, sono gratuite con prenotazione obbligatoria ai numeri 347.0143348 (Sara) o 348.5640409 (Emanuela, anche WhatsApp).

Il programma di “Sogni d’ora”

Giovedì 22 agosto, alle 17.30, “Oh quante cose vedrai!”, un laboratorio artistico letterario ispirato al libro del Dr. Seuss; un viaggio in rima tra i paesaggi colorati della vita per incoraggiare i bambini ad avventurarsi nel mondo a testa alta, affrontare le insidie con sicurezza e imparare a spostare le montagne per raggiungere il proprio sogno. Ogni bambino realizzerà due piccole mongolfiere, una per sè e una per abbellire il Parco del Pero.

Le attività riprenderanno venerdì 23 agosto alle 16.30 con il “Mister Game”. Divisi in squadre, partendo dalla scena di un delitto da osservare con attenzione e memoria, i ragazzi dovranno rispondere correttamente a quanti più quiz possibili per ottenere il maggior numero di indizi utili a risolvere il caso. E poi via al tempo per le deduzioni da investigatore e svelare il colpevole, l’arma del delitto ed il movente.

Alle 18.30 la Compagnia Chien Barbu Mal Rasè porterà in scena “Il Circo Palacinca”, uno spettacolo per tutte le età dove Capitan Palacinca e il furbo Jock, girando il mondo in lungo ed in larg,o hanno raccolto straordinarie bestie esotiche ed appreso incredibili abilità magiche e tecniche circensi. Roditori ammaestrati, acrobazie pirotecniche, illusionismo, rettili incantati, arti nipponiche, mentalismo… Questi sono solo alcuni dei numeri nella valigia dei due avventurieri che propongono un variegato varietà totalmente imprevedibile.

Sabato mattina, alle 11.30, il Parco del Pero si trasformerà in un grande spazio di gioco con i giochi di strada del GGG, dove i bambini e le bambine saranno messi alla prova in una serie di prove di memoria, intuito, coordinazione e creatività. Il tema del gioco sarà Il GGG di Roald Dahl, il libro che ha dato il nome alla libreria.

“Sogni d’Ora” chiuderà in bellezza in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, la piazza del Castello Aldobrandesco, con uno spettacolo di strada del duo comico Rasoterra, che regalerà una riflessione sul tema della felicità: “Happiness”, caccia della felicità, si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla e forse è dietro l’angolo. Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni? Questo spettacolo per la strada porta un momento di leggerezza, ma vuole anche far riflettere sul come divertirsi nella vita. È un tentativo di far sentire felicità, sorprendersi nella felicità. Di e con Alice Gaia Roma, Damiano Fumagalli.